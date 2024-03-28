Başkan Yalçın ‘Bizim Semtin Gençleri’ ile buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Bizim Semtin Gençleri’ programında ilçedeki gençlerle bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Türkiye’nin sabit arenalı tek espor merkezi olan Talas Belediyesi E-Spor Arena’da düzenlenen programa katılan Başkan Yalçın, gençlerin meşaleler eşliğindeki sevgi gösterileriyle karşılandı.

Gençlerin ilgisine kayıtsız kalmayan Başkan Yalçın, her biriyle tek tek selamlaşarak yakından ilgilendi.

AK Parti Talas İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kutay Altuntaş’ın moderatörlüğünde sohbet şeklinde devam eden programda gençler, Başkan Yalçın’a çeşitli sorular sordu, öneri ve projelerini aktardı.

Gençlik kolları üyelerinin yanı sıra mahalleli gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Yalçın, öğrencilik ve iş hayatından hatıralarını anlattı.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “AK Parti Talas Gençlik Kollarımızın düzenlediği ‘Bizim Semtin Gençleri Buluşması’nda geleceğimizin mimarı gençlerimizle bir araya gelerek hem sohbet ettik hem de bilgi ve birikimlerimizi paylaştık. Programda emeği geçen AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Kutay Altuntaş olmak üzere sıcak karşılamaları ve gösterdikleri ilgi için tüm gençlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.