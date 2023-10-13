Başkan Uysal’dan esnafa 'geçmiş olsun' ziyareti

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski sanayi sitesinde çarşamba gecesi çıkan yangında işyeri zarar gören esnafı ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa'da Cumhuriyet Mahallesi'nde eski sanayi sitesinde ahşap ürünlerin yer aldığı atölyede çarşamba günü çıkan yangında, 4 işyeri zarar görmüştü.

Başkan Uysal, işyeri zarar gören esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve Meclis Üyesi Derya Karakoç’un eşlik ettiği Başkan Uysal, can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Uysal “Çok üzücü bir hadise yaşadık. Belediyemizin destek olabileceği her konuda yanınızdayız” dedi.