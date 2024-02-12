Başkan Uysal, Yozgatlılarla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yozgatlılar Derneği’nin düzenlediği gecede “Birbirini sayan, seven, herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği bir kent kültürümüz, bir hayat kültürümüz var. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da yaşayan Yozgatlılar, un, su ve tuzla yapılan çorbası içinse tavuk eti kullanılan yöreye has arabaşının ikram edildiği gecede bir araya geldi. Antalya Yozgatlılar Derneği’nin düzenlendiği ve ev sahipliğini dernek başkanı Halis Esmer’in yaptığı geceye Başkan Uysal da katıldı. Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Yozgat’ın çok sayıda devlet adamı yetiştirdiğini ama Türk halk müziği sanatçısı ve derlemeci Nida Tüfekçi’nin kendisinde yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Antalya ve Muratpaşa’nın sadece Türkiye’nin değil dünyanın farklı coğrafyalarından farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Uysal, “Şehrin ortak kültürünü oluşturan, birbirini sayan, seven, herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği bir kent kültürümüz, bir hayat kültürümüz var. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu. Başkan Uysal, konuşmasının sonunda Cahit Sıtkı Tarancı’nın Memleket İsterim şiirini okudu.