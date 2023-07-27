Başkan Uysal, Muharrem orucuna katıldı

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem orucunun 8’inci gününde Hacı Bektaşi Veli Kızılarık Cemevi’nde düzenlenen lokma ikramına katıldı.ANTALYA (İGFA) - Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşmada konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kerbela’nın haksızlığa, adaletsizliğekarşı çıkmanın ve başkaldırının sesi olduğunu ifade etti.

Uysal, “Muharrem, bir matem ayı olarak biliniyor. Aslında bu iyiliğin ve kötülüğün, sevgi, saygıyla sevgisizliğin, hırçınlığın, merhametle acımasızlığın, demokrasiyle diktatörlüğün sembolik olarak temsil edildiği bir ay. Kerbela, dünya tarihindeki bütün mazlumların matemi. Gelecekte de iyilikten, sevginden, saygıdan, insanlıktan yana olmanın, beraberliğin kararlığı ve tutkusu.Biz iyilikten yana olmaya devam edeceğiz. Bu mücadele devam ederken bizler bileceğiz ki en matemli günlerde bile mutlaka hayatta bir Zeynel Abidin vardır.”

Muharrem lokmasına, Başkan Uysal’la birlikte Hacı Beştaşı Veli Kültür Vakfı Antalya Şube Başkanı Nurettin Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Binali Efe, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.