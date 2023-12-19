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Başkan Uysal kadınlarla turunç reçeli yaptı

YAŞAM 19.12.2023, 15:12
Başkan Uysal kadınlarla turunç reçeli yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’ya yerleşen depremzede kadınlarla birlikte yürütülen Dramayla Yeni Hayata Uyum Sağla projesi kapsamında düzenlenen kermeste kadınlarla turunçları rendeledi, kabuklarını ipe dizdi ve turunç reçeli hazırladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda yer alan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, Yerli Malı Haftası’nda,Çağdaş Drama Derneği ve TUI CareFoundation’ın Dramayla Yeni Hayata Uyum Sağla projesi kapsamında düzenlenen kermese ev sahipliği yaptı.  Kermes, Antalya Kadın Girişim Üretimi ve İşletme Kooperatifi destekleriyle gerçekleşti.

Kooperatif Başkanı Keziban Kaya, kermes öncesi kooperatifin Muratpaşa Belediyesi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’ndeki atölyesinde proje katılımcılarıyla bir araya geldi.

Kooperatif bünyesinde mevsimine ve talebe göre pek çok gıdanın üretimini yaptıklarını belirten Kaya, “Pek çok ürün kooperatif üyesi kadınlarımız tarafından hazırlanıp Muratpaşa Belediyesi’nin Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’nda satışa sunuluyor.Şu anda turunç mevsimindeyiz. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın projelerinden biri olan, turunçların ekonomiye kazandırılması fikriyle bizlerde 3 yıldır kooperatif bünyesinde işliyoruz” diye konuştu.

DEPREMZEDE KADINLAR İÇİN GELİR MODELİ

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından Antalya’ya yerleşen 18 yaş ve üzeri kadınların el emeği ürünlerinden gelir modeli oluşturmayı hedefleyen Dramayla Yeni Hayata Uyum Sağla projesinin yürütücülüğünü derneğin Antalya temsilcileri ve yaratıcı drama eğitmenleri Algül Kalay İnce ile Fazilet Karaduman yapıyor. İnce, “Çoğunluğu Hataylı katılımcılarımız tarafından hazırlanan yaprak sarma, oruk, katıklı ekmek, ıspanaklı börek, el örmesi çanta, şapka, bere gibi ürünler kermeste satışa sunuldu” dedi. TUI Care Foundation Türkiye Temsilcisi Mehmet Şemsettin Toprakprojenin amacına ulaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TURUNÇTAN 20 ÇEŞİT ÜRÜN

Başkan Uysal da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’nda düzenlenen kermesi ziyaret etti. Kermeste kadınlarla birlikte turunç reçeli hazırlayan Başkan Uysal, 2015’te Ermenek Mahallesi’nde 12 dönümlük alanda turunç fidanı yetiştirmeye başladıklarını söyledi. Üretilen fidanlarının parklara, sokaklara, kaldırımlara dikildiğini ve artık meyve vermeye başladığını dile getiren Başkan Uysal, “Komşularımız geleneksel lezzetlerimizden turunç reçeli yapmak için o meyveleri toplarken diğer yandan Antalya Kadın Girişim Kooperatifi de belediyemizin destekleriyle turunçtan sabundan sirkeye, reçelden lokuma20 farklı çeşit üretip Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’ndan Antalya’ya ve hatta Türkiye’ye ulaştırıyor.” dedi.

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