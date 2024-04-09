Başkan Tugay bayramlaşmaya ESHOT'da başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarda görev yapan personelle bayramlaşma programına ESHOT ile başladı.

İZMİR (İGFA)- Sabah 05.00'te Buca Gediz Atölyesi'ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. CemilTugay, personele hitaben, “Büyük bir sorumluluk duygusu ile iyi hizmet sunuyorsunuz. Bunu daha da kaliteli hale getirmek için hep birlikte çalışacağız. Sizleri tanıdığım ve aynı ortamda çalışma fırsatı bulduğum için büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bayramlaşma programına sabah 05.00'te başladı. ESHOT Genel Müdürlüğü personeli ile ESHOT'un Buca Gediz Atölyesi'nde bayramlaşan Başkan Tugay'ı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ile ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey karşıladı.

“Büyük bir sorumluluk” Mesaiye başlamaya hazırlanan şoförlere seslenen Başkan Tugay, ESHOT'un İzmir için önemine değinerek, “Göreve başladıktan sonra sizlerle ilk kez buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Çok uzun yıllardır hayatımızda hep var oldunuz. İzmir'de birçok insan bu saatte yataklarında uyurken sizler işinizin başındasınız. Büyük bir sorumluluk duygusu ile görevinizi yerine getiriyorsunuz. İyi hizmet sunuyorsunuz” dedi.

Personele teşekkür etti İzmirliler'e kaliteli bir hizmet sunulduğunu, bunu daha da iyi hale getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Tugay, şunları söyledi:

“Yeter ki amacımız ve niyetimiz iyi olsun. Birbirimizi anlayalım. Yardımcı olalım. İşimizi en iyi şekilde yapalım. Sizleri tanıdığım ve aynı ortamda çalışma fırsatı bulduğum için büyük mutluluk duyuyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Verdiğiniz hizmet için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Umuyorum ki her şey her gün daha iyiye daha doğruya gitsin. Hepinizin bayramı kutlu olsun.”