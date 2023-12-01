Başkan Taban site sakinleriyle buluşmaya devam ediyor

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmasının devam ettiği Alanyurt bölgesinde siteleri tek tek gezerek vatandaşlara bilgi verdi..BURSA (İGFA) -Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişare ve ortak akla verdiği önemi gösteren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmalarının devam ettiği Alanyurt bölgesinde sık sık vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda dün akşam Esentepe Mahallesinde bulunan İstaş Sitesine misafir olan Başkan Alper Taban, site sakinleriyle alt yapı çalışmaları başta olmak üzere bölgenin sorunları ve talepleri üzerine istişare etti.

Site sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada vatandaşlara özellikle alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Başkan Alper Taban’a ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ile Durmuş Aydın, Fen İşleri Müdürü Yakup Can ve AK Partili yöneticiler de eşlik etti. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Taban, aynı zamanda İstaş Sitesi sakinlerinin sorularını da yanıtladı.

ALT YAPI ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Yapılan çalışmaların şehrin alt yapı sorununu çözeceğini ifade eden Başkan Alper Taban, “Yapılan bu çalışmalar önemli bir ihtiyaç ve gereklilik. Bunları yapmamız şart. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ciddi bir yatırımla bu çalışmaları koordine ediyor. Toplamda 2 katrilyonluk bir yatırımdan söz ediyoruz. Bugün belki cefasını çekiyoruz ancak tamamlandığında herkesin iyi ki olmuş dediği bir çalışma bu. Sancılı süreç, tamamlandığında kısa sürede unutulacak. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde biz bunun konforunu yaşamaya başladık. En sıkıntılı bölgelerden hiç şikayet gelmez oldu. Alanyurt’ta aynı konfora erişecek” dedi.