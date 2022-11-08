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Başkan Taban, Bandırma Füze Kulübü'nü İnegöl'ün geleceği mucitlerle izledi

YAŞAM 08.11.2022, 11:07
Başkan Taban, Bandırma Füze Kulübü'nü İnegöl'ün geleceği mucitlerle izledi

Türkiye'de 1950’li yıllarda yaşanmış bir olayı beyaz perdeye taşıyan “Bandırma Füze Kulübü” filmini sosyal medya üzerinden yaptığı çekilişle Bursa'da 138 gençle birlikte izleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Hayaller kurun, icatlar çıkartın… İnşallah bizler de bunlarla kıvanç duyalım” dedi.BURSA (İGFA) - Ülkemizde 1950’li yıllarda yaşanmış bir olayı konu alan “Bandırma Füze Kulübü” isimli film, Ekim ayında vizyona girdi.

Türk milletinin iradesini, azmini, çalışkanlığını ve vizyonunu ortaya koyan filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak yaparken, senaryosunu ise Mustafa Uslu, Mert Dikmen ve Ayberk Olgay yazdı. Başrollerde de Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil yer alıyor. Film, 1950’li yıllarda liseli Türk gençlerinin başarısını konu alıyor.

BAŞKAN TABAN FİLMİ GENÇLERLE BİRLİKTE İZLEDİ

Oluşturduğu proje takımları ile yeni yeni çalışmalar ortaya koyan, Bilişim Vadisinde ofis açarak bilimsel çalışmalarını bir üst basamağa taşımayı başaran, Teknofest’te son 2 yılda 2 derece elde eden İnegöl Belediyesi de filmin vizyona girmesinin ardından gençlere yönelik bir kampanya başlattı. Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesapları üzerinden bir çağrıda bulunarak çekiliş düzenledi.

Bu çekilişle, 138 genç ile birlikte Başkan Taban, “Bandırma Füze Kulübü” filmini sinemada birlikte izledi.

HAYALLER KURUN, İCATLAR ÇIKARIN

2 ayrı salonda gerçekleşen sinema gösterimi öncesi salondaki gençlere yönelik konuşan Başkan Alper Taban, “Hayaller kurun, icatlar çıkartın… İnşallah bizler de bunlarla kıvanç duyalım. İnegöl ve İnegöl gençliği adına da daha yeni güzellikleri hep birlikte konuşalım. Bizim de en az sizler kadar heyecanlı olduğumuzu bilmenizi istiyorum” dedi.

“Tüm birimlerimizle, çalışma arkadaşlarımızla bir gayret içerisindeyiz” diyen Başkan Taban, “Özellikle gençlerimizin hayallerine ortak olabilir miyiz? Yeni hayaller kurmalarını sağlayabilir miyiz? Yeni yeni icatlar çıkarmalarına biz vesile olabilir miyiz gibi hedeflerimiz var. Ben de sizin gibi bu şehrin evladıyım. Ülkenin bir ferdiyim. İstiyoruz ki ülkemiz yeni icatları yapan, buluşlar üreten ülke olsun. Bunları yapan da bu ülkenin evlatları olsun. Geçmişimizde saklı olan gücümüzü fark edersek eğer, daha sağlam ilerlememiz mümkün” ifadelerinde bulundu.

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