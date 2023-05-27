Başkan Soyer: Körfez için en önemli adımlardan biri

Türkiye’nin atık su arıtma lideri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artıracak 4. Faz projesini hayata geçiriyor.İZMİR (İGFA) - Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen ve 2000 yılından bu yana 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. Faz ikmal inşaatı için imzalar atıldı. İzmir Marina’da yapılan sözleşme imza törenine İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’nun yanı sıra Arbiogaz A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengül, Alkataş temsilcisi Cüneyt Ertan katıldı.

Gelecek kuşaklar bizi güzel bir şekilde yâd edecek Tesisin yapım çalışmalarına Haziran ayında başlanacağını açıklayan Başkan Tunç Soyer, “İzmir Körfezi’nin tarihindeki en önemli adımlardan biri. Hem çok gururluyuz hem çok heyecanlıyız. Projemiz İzmir’imizin geleceğine dair çok rahatlama sağlayacak ve gelecek kuşaklar bizi güzel bir şekilde yâd edecek. Çok emek var. Arkada çok müzakere var ve Körfezimiz için en doğru yolu bulduğumuza inanıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Uzun yıllar beklenen anlardı. Hiçbir engelin sizi geciktirmesine izin vermeyin” dedi.

4. faz tamamlandığında günde 820 bin metreküp su arıtılacak İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise akademisyenlerle çalıştıklarını ifade ederek, “3 faz kapasite ile 7/24 çalışarak günlük 605 bin metreküp atık suyu arıtan tesis, 4. faz inşaatı tamamlandığında günlük 820 bin metreküp atık suyu arıtabilecek” dedi.

Körfez için hayati adım Yaklaşık 1 milyon 80 bin kişiye hizmet edecek yeni hat sayesinde 24 saat kesintisiz olarak çalışan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde yağışlı havalarda daha yüksek debilerde atık su arıtılması mümkün olacak. Tesisin mevcut kapasitesi 216 bin metreküp yani yüzde 36 oranında artacak.

Atık su deşarj kalitesi açısından Türkiye’nin örnek arıtma tesislerinden biri olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artırma çalışmaları Körfez’deki iyileşmeyi sürdürmek için de büyük önem taşıyor.