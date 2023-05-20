Başkan Soyer Balçova'da gençlerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balçova'da hizmete alınan Balçova Genç İzmir Gençlik Yerleşkesi'nde gençlerle buluştu. Gençlerin talepleri doğrultusunda tasarlanan yerleşkede yabancı dil, robotik kodlama eğitimi ve kişisel gelişim seminerleri verilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin talepleri ve ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Balçova Genç İzmir Gençlik Yerleşkesi'nde gençlerle buluştu. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın da katıldığı ziyarette Başkan Soyer, gençlerin hazırladığı dans gösterilerini izledi, duvara resim çizdi. Gençlerle gurur duyduğunu ifade eden Başkan Soyer, merkeze katkı verenlere de teşekkür etti.

Gençlerin ihtiyaçlarına göre tasarlandı Üniversite öğrenci kulüpleri ve yine çevredeki lise öğrencilerinden destek alınarak tasarlanan merkezde, teknoloji temalı eğitim odalarının donanımları Cevdet İnci Eğitim Vakfı bağışçıları tarafından sağlandı. Balçova Genç İzmir Gençlik Yerleşkesi'nde yabancı dil, robotik kodlama eğitimi ve kişisel gelişim seminerleri verilecek. Gençlerin sanatsal faaliyetlerle sosyalleşeceği bir merkez olarak tasarlanan Genç İzmir Balçova'da 5 sınıf, 1 toplantı odası ve bahçede gençlerin sosyalleşebileceği oyun bölümlerinin yanı sıra dinlenme alanları yer alıyor. Merkezde 16 kişilik sessiz ders çalışma alanı, 22 kişilik ortak ders çalışma bölümü, çeşitli dil kursları ve atölye çalışmaları için 20 kişilik sınıf, öğrenci kulüplerinin ve diğer öğrenci merkezleri ile sivil toplum kuruluşlarının toplantı yapabilmeleri için 12 kişilik toplantı odası bulunuyor. Ayrıca Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile yapılan işbirliğiyle, gönüllü üniversite öğrencileri tarafından lise öğrencilerine robotic kodlama eğitimlerinin verildiği 15'er kişilik 2 adet teknoloji odası da yer alıyor.