Başkan Soyer: “Baharın da siyasetin de yalancısına inanmayın”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi tarafından nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 5. Karaburun Nergis Festivali binlerce İzmirliyi ilçede buluşturdu. Festivalin açılışını yapan Başkan Tunç Soyer, “Ne baharın yalancısına ne de siyasetin yalancısına inanın. O tuzaklara düşmemeyi öğrenmek, birbirimize sımsıkı kenetlenmek zorundayız. Bir şey değişecek her şey değişecek” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karaburun Belediyesi tarafından 21-23 Ocak tarihlerine düzenlenen 5. Karaburun Nergis Festivali’ne katıldı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve eşi Teoman Erdoğan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, belediye bürokratları, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, kooperatifler, üreticiler, muhtarlar ve yurttaşlar yer aldı. Türkiye’nin her yerinden yurttaşların geldiği ve nergis üreticilerinin yoğunlukta olduğu festivalde, yeme-içme stantları da yer alıyor. Festival kapsamında atölye çalışmaları da yapılıyor.

“Birbirimizle uyumu kaybedince yoksulluk başlıyor” Festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’nin her yerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Karaburun bir cennet. Öyle bir cennet ki, yeşilin binbir tonu, akvaryum gibi bir deniz sizi karşılar. Hakikatten cennette yaşıyoruz. Peki bu yoksulluk, kuraklık neden? Bizler ne zaman birbirimizle uyumu kaybediyoruz, yoksulluk başlıyor. Ne zaman doğayla kavga ediyoruz, kuraklık başlıyor. Biz birbirimizden memnun olmadıkça topyekûn kaybediyoruz. Birbirimizi ötekileştirerek bir refah sağlayamayız” dedi.

“Bizim ona oyunumuz” Küçük Menderes havzasında eskiden 10-15 metreden su çıkarılırken, bu rakamın 200-300 metreye kadar geldiğini hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Bugün üzücü yeni bir bilgi geldi. Toprak 29 santim çökmüş. Konya’daki obrukları hatırlayın. Kuraklık, fırtına, sellerle kendini gösteren küresel iklim krizi doğanın bize oyunu değil, bizim ona oyunumuz. Doğa bizden intikamını alıyor. Bizim birbirimizle uyumu öğrenmeye ihtiyacımız var. Yoksa daha çok yoksullaşacağız, kuraklıkla yüzleşeceğiz. Yalancı baharlar yaşanır. Sakın yalancı baharlara inanmayın. Ne baharın yalancısına ne de siyasetin yalancısına inanın. O tuzaklara artık düşmemeyi öğrenmek, birbirimize sımsıkı kenetlenmek zorundayız. Bir şey değişecek her şey değişecek” şeklinde konuştu.

“El ele vererek başaracağız” Karaburun için en büyük hayalinin nergis ihracatı olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Karaburun nergisi, Akdeniz’in en güzel koku bahçesini yaratmış. Bizim nergise sahip çıkmamız gerek. Belediye olarak binlerce nergis soğanını her yıl üreteciyle buluşturuyoruz. Asıl hayalim dünyanın her yerine bu güzel kokuyu yaymak. İhracatı başlatmak. Göreceksiniz Karaburun Belediyesi ile el ele vererek bunu başaracağız” diye konuştu.

“Kalkınmayı birlikte sağlayacağız” Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise Karaburun’un sabırsızlıkla beklediği günün geldiğini söyleyerek “Biz festivallerle ilçemize özgü tarımsal ürünlerin daha fazla tanınmasını sağlarken, hemşehrilerimizin lokmasını büyütmeyi hedefliyoruz. Nergisi sadece çiçek olarak görmemeliyiz. Nergis soğanları emekçi ellerde ayıklanır. Yaz sıcağında tepede güneş var demeden toprağa bırakılır. Nergis bizim için sadece bir çiçek değil, umut, iş, aştır. Üretime dayalı büyüme modeliyle gelişim sağlamak zorundayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yolda bize öncülük ediyor. Tunç Başkanımız da her zaman yanımızda. Kalkınmayı birlikte sağlayacağız” dedi.

İki günlük programda neler var? Karaburun’un geleneksel festivali kapsamında resim sergileri, bando ve halk dansları gösterileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Türk Halk Müziği Orkestrası konseri, üretici ve nergis sohbetleri, yarışmalar, söyleşiler, atölye faaliyetleri yapılıyor.