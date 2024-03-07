Başkan Sezer: “Pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada:KOCAELİ (İGFA) - “Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi hayatın her alanında büyük başarılara imza atan, aile ve toplumun temel yapı taşı olan kadınlarımız, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan en değerli varlıklarımızdır.

Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin katettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında da önemli rol oynamaktadırlar.

Toplumun yapı taşı aile kurumunun anneleri olan kadınlarımız, son yıllarda giderek artan bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer alarak toplumsal hayatta daha aktif rol oynamaktadırlar.

Gölcük Belediyesi olarak; kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, şehit ve gazi yakını kadınlarımız başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.