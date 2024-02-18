Başkan Sengel: Kadın özgürleşirse toplum özgürleşir

İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 98. yılı nedeniyle mesaj yayınladı.İZMİR (İGFA) - Türk Medeni Kanunu’nun kabul edildiği tarihi kadınların özgür ve eşit şartlarda yaşaması adına önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; kadınların özgür ve eşit şartlarda yaşamasının 98. yıldönümünü kutladıklarını söyledi.

Sengel yazılı açıklamasında, öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Medeni Kanunu’nun değişmesine ve kadınların özgürleşmesi için her şekilde mücadele eden geçmişteki bütün kadınlara, bu mücadeleye kuvvet veren herkese teşekkürleri ve minnetlerini sunarak onları yâd etti. "Kadın özgürleşirse toplum özgürleşir" diyen Sengel, "Türk Medeni Kanunu’muzun 98. yıldönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.