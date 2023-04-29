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Başkan Sengel geleceğin hukukçuları ile buluştu

YAŞAM 29.04.2023, 15:45
Başkan Sengel geleceğin hukukçuları ile buluştu

“Geleceğin Hukukçuları Projesi Akran Eğitim Kampı” Selçuk Efes Kent Belleği’nde başladı. Uçan Süpürge Vakfı’nın düzenlediği Efes Selçuk Belediyesi’nin desteklediği kampta Türkiye’nin farklı Hukuk Fakültelerinden katılan 40 hukuk öğrencisi buluştu.AYDIN (İGFA) - Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner siyasette kadın temsil oranlarına değinerek; “Efes Selçuk çok özel olarak seçtiğimiz bir yer. Biz aslında kader değil kararla yaşanan bütün adaletsizliğin ikliminin üstesinden nasıl geliriz diye bunu mesele etmiş kadın örgütlerinin bir anlamda geniş bir çerçevesini temsil ediyoruz. Adaletsizlik derken yakında seçimler var. Bu rakamı unutmayın. Birlikte karşılaştıracağız. Meclisin şu anda yüzde 83’ü koltuklarında oturan erkekler. Yerel yönetimlerin yüzde 97’si koltuklarında oturan erkekler. Ne kadar ayrıcalıklı bir yerdesiniz?” dedi.

ÖNCE İNSAN OLMAK

Kampa katılan öğrencilerin büyük bir kısmının kadın olduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; “Doğru bir kente geldiniz. Çünkü tam olarak tarihin esasındasınız. O kadar ki bu iş 8600 yıllık kesintisiz bir tarih demek. Ve de bir kadın kentindesiniz. Kibele’den başlayan Artemis'e devam eden ve her şeyden önce Amazonlarla esasen başlayan ve seyri içerisinde de Meryem Ana’nın da burada olmasıyla dişi ve bereketli topraklardasınız. Çok enteresan bahsettiğim söylemlerin hepsi 8600 yıl önceki bir tarihe dayanıyor olsa da ancak 21.yüzyılda bir kadının belediye başkanı olabilmiş bir yerdesiniz. Bunu neden söylüyorum? Belediye başkanlarının sadece yüzde 3’ü kadındır, mecliste de sadece yüzde 12- 13 gibi bir temsili vardır kadının. Birçok noktada da temsilimizi arttırabilmemiz adına yapmamız gerekenler daha cesur davranmamız gerekenler, atacağımız adımlardan korkmamamız gereken anlar var. Bu anlamda bizlerin buluşmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer tamlamanın içerisinde adalet varsa, adil olmak varsa, eşitlik varsa daha özgür bir yarın gibi bir ümidimiz varsa her şeyden önce kimliklerimize sahip çıkmak da var. Bu kimliklerimizin içerisinde önce insan olmak, orijin kesinlikle o” dedi.

 YAŞAMIN KENDİSİNİ SEÇTİNİZ

Hukuk öğrenimi görmenin bireyi birçok yönden donanımlı hale getirdiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Yaşamın kendisini görüyorsunuz aslında. Hukuk dediğiniz şey biraz öyle. Her şeyden anlıyor hale gelirsiniz. Hayatın kendisi içerisinde hukuka ihtiyacımız var zaten. Böyle bir gerçeklik var. Kendi hakkımızı savunmada, herhangi bir sıkıntıda bile işin içerisinde hukuk girer. O yüzden doğru bir fakülte seçtiniz.  Çünkü siz yaşamın kendisini seçtiniz aslında. İnsanlar arasındaki ilişki bir hukuk. Ağzınızı açtığınız andan itibaren başlar zaten hukuk. O anlamda bundan sonraki hayatınızın evrelerinde ne olmak isteyeceğinize siz karar vereceksiniz. Tavsiyemdir,  her zaman zevk aldığımız işi yapın” dedi.

Hukuk öğrencileriyle hukuka dair filmler üzerine de konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Hayat böyle bir şey. İzlediğiniz bir film, okuduğunuz bir şiir, seyrettiğiniz bir tiyatro, dinlediğiniz bir konuşmacı, örnek aldığınız ya da almadığınız, yanlış olduğunu düşündüğünüz ya da düşünmediğiniz ama hayatına vakıf olduğunuz birisi bir yerden size feyz olur. Eğer bir nebze feyz olabildiysem ne mutlu bana.  Teşekkür ederim,  tekrar Efes Selçuk’a hoş geldiniz” dedi.

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