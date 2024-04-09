Başkan Sengel emekçilerle bayramlaştı

İzmir Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye emekçileri ile bayramlaştı.İZMİR (İGFA) - Vasıtalar Amirliğinde düzenlenen bayramlaşmaya CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları da katıldı.

Belediye emekçileri ile bayramlaşma programında bir araya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, burada yaptığı konuşmasında; “En son iftarımızı yaptığımız zaman demiştik ki; “Zaman geçecek, bayram gelecek ve bayramda biz yine bir arada olacağız. Hepinize ailelerinizle birlikte geçireceğiniz iyi bayramlar diliyorum. Yarınlarımız güzel olsun. Hep bir arada kardeşlik hukuku ile çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Filiz Başkan konuşmasının ardından belediye emekçileriyle bayramlaştı.