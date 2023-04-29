Başkan Selvitopu: Her an hazır olmalıyız

AKUT, TRAC gibi sivil toplum örgütleriyle yaptığı örnek işbirlikleriyle dikkat çeken Karabağlar Belediyesi, gönüllü personeline de afet eğitimi veriyor. Bu sayede Karabağlar Belediyesi çalışanları, olası afetlere hazırlanmanın yanı sıra afet anı ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olacak.İZMİR (İGFA) - Bu kapsamda afet uzmanlarıyla gönüllü personelin tanıştığı ve yol haritasının belirlendiği ilk toplantı, Karabağlar Belediyesi Muzafffer İzgü Konferans Salonu'nda yapıldı. Eğitim çalışmasının başında personele teşekkür eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bu iş gönüllülük işi. Bir canı kurtarmanın mutluluğunu, gururunu başka hiçbir şey yaşatamaz” dedi.

Karabağlar Belediyesi olarak afetlere hazırlığa özel önem verdiklerini ve bu nedenle Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) gibi sivil toplum kuruluşlarıyla örnek işbirlikleri yaptıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Ülkemiz ve İzmir büyük deprem felaketleriyle sarsıldı. Ne yazık ki binlerce insanımızı kaybettik. Deprem başta olmak üzere afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak çok iş var. Bunları da eğitimli, bilinçli bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Aksi durumda yarardan çok zarar veriliyor” diye konuştu.

6 Şubat'taki depremlerin ardından merkezi idarenin kamuda afet işleri müdürlükleri kurulması kararı aldığını ancak Karabağlar Belediyesi'nin bundan önce gönüllülük esasına göre çalışma başlattığını belirten Başkan Selvitopu, “Gönüllü olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu iş gönüllülük işi. Zorla yaptırmak doğru değil. Afetlerin ne zaman olacağı belli değil. Yaşadığımız depremler, geçen yıllarda ilçemiz sınırlarından başlayan büyük yangın, İzmir'i vuran sel felaketi gibi sayısız örnek var. Bu nedenle afet anında herkesin ne yapacağını bilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmalarından ardından izlenecek yol haritası ve verilecek eğitimlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında AKUT ve Karabağlar Belediyesi'nin Sivil Savunma Birimi uzmanları gönüllüleri eğitecek.