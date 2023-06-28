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Başkan Seçer şehit aileleriyle bayramlaştı

YAŞAM 28.06.2023, 13:40
Başkan Seçer şehit aileleriyle bayramlaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Arife Günü’nde Mersin Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehit aileleri ile bayramlaştı.MERSİN (İGFA) - Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Şehir Mezarlığı’ndaki Şehitlik’te düzenlenen törene Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Vali Vekili İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, şehit aileleri, gaziler ve kent protokolü katıldı.

Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından şehitler için dua okundu. Duaların ardından kent protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı ve ailelerle bayramlaşıldı.

“Bütün birimlerimiz ve personelimiz bayram boyunca sahada ve görevinin başında”

Yaz mevsiminin gelmesinden dolayı bayramın sıcak geçeceğini, bayram dolayısıyla akraba ziyaretlerine gelen vatandaşlarla birlikte şehir nüfusunun artmaya başladığını söyleyen Başkan Seçer, özellikle yayla ve sahil kesimlerinde yoğun bir nüfus artışı yaşandığını ifade etti.

Bayram boyunca belediyenin bütün birimleri ile bir dizi ilave hizmetler ve tedbirler aldıklarını söyleyen Başkan Seçer, “MESKİ’sinden, itfaiyesine, zabıtasına kadar günlük yaşamı ilgilendiren alanların hepsinde birimlerimiz ve personelimiz teyakkuz halinde ve herkes görevinin başında” şeklinde konuştu.

“İbadethanelerimiz temizlenerek bayrama hazır hale getirildi”

Bayram boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz bir şekilde hizmet vereceğini, Bayramın birinci ve ikinci günü Merkez ve ilçe mezarlıklarına otobüs servislerinin olduğunu da belirten Başkan Seçer, “Bayramda mezarlık ziyaretleri çok önemli. Bütün vatandaşlarımız bayramda kabir ziyaretini gerçekleştiriyor. Belediyemiz, ibadet yerlerini temizlemenin yanı sıra bizden talep edilen yerleri de temizleyerek ibadete hazır hale getirdi” dedi. Seçer, engelli vatandaşların servis araçları hizmetlerinin devam edeceğini de ekledi.

“Bayram boyunca 7’den 70’e herkes düşünüldü”

Bayram boyunca çocukların yüzünü güldüren Başkan Seçer, ‘Bayram demek çocuk demek, şeker, oyuncak demek’ diyerek Bayram boyunca kent genelinde çocuklara dondurma dağıtımı yapılacağını söyledi. ‘Kıyafet Evleri’ projesi sayesinde ihtiyaç sahibi çocukların bayramlık ihtiyaçlarını da karşıladıklarını belirten Başkan Seçer,“Yaş almışlarımızı da bayramda unutmadık ve evde bakım hizmetlerini gerçekleştirdik. Bütün büyüklerimizin evlerine gidip bayram traşları yapıldı” diye konuştu.

“Bayram boyunca birizberaberiz.org üzerinden Kurban bağışlarını yapabilirler”

Kurban Bayramı boyunca 5 Mezbahanın vatandaşın hizmetine açık olduğunu ve 18 Mobil Mezbahanın da hizmete girdiğini aktaran Başkan Seçer, “Bayram boyunca vatandaşımız ücretsiz kesim hizmetinden faydalanabilecek. Ayrıca bayramdan önce bir duyuru yapmıştık. ‘Birizberaberiz.org’ adresinden dijital ortamda kurban bağışı ya da istedikleri kilogram kadar et bağışında bulunabilirler. Aşhanemiz’e giderek kurban bağışlarını oraya da bırakabilirler” dedi.

Seçer, Aşhane’ye yapılacak kurban bağışının en önemli hayırlardan biri olduğunu vurgulayarak, günlük 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa Aşhane sayesinde yemek ulaştırıldığını kaydetti.

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