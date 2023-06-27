Başkan Seçer mahalle mahalle bayramlaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Mezitli ilçesinin mahallelerini gezdi, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer, ziyaretlerinde mahalle halkından ve muhtarlardan gelen talepleri dinlerken, gerekli notları da bürokratlarına aldırdı. Başkan Seçer 1 günde 6 mahalle ziyareti yaparak, Kaleköy, Kuyuluk, Merkez, Eski Mezitli, Esenbağlar ve Davultepe mahallelerini ziyaret etti. Seçer mahalle ziyaretlerinin yanı sıra ayrıca yol incelemesi de yaparak, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2. Çevre Yolu 1. Etap 1. Kısımda yapılan çalışmalarla ilgili de incelemelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ziyaretlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış,Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, meclis üyeleri, muhtarlar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bürokratlarıeşlik etti.

İlk ziyaret Kaleköy'e

Başkan Vahap Seçer'in ilk ziyareti Kaleköy Mahallesi’ne oldu. Seçer köyde alkışlarla karşılandı. Ziyarette, deprem sonrası Kahramanmaraş'tan Mersin’e gelen bir vatandaş Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için yapılan hizmetler için Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti. Ziyarette konuşan Seçer, Kurban Bayramı’nın Mersin başta olmak üzere Türkiye’ye huzur getirmesini diledi. Ziyarette bir araya geldiği depremzede vatandaşa da geçmiş olsun dileklerini ileten Seçer, “Ülkemizi derinden üzen bir afet yaşandı ama bu büyük bir felakete dönüştü. Deprem 10 ilde meydana geldi ama Mersin yıkım olan 10 ildeki vatandaşların yaşadığı acıyı yaşadı. Çünkü her bölgede buraya insanlar geldi, onların acılarını derinden hissettik. Mersinli hemşerilerimle onur ve gurur duyuyorum. Mersin herkesi kucaklar. Burası güzel, sevgi dolu ve geleceği olan aydınlık bir kent” dedi.

“Bizim için önemli olan adaletli olmaktır”

Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak oy kaygısı gütmeden ve hiçbir siyasi, dini, etnik ayrım yapmadan her vatandaşa hizmet götürdüklerini belirtirken, “Bizim için önemli olan adaletli olmak ve vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmamaktır. Buna çok özen gösteriyoruz. Muhtarlarımız belediyemizle çalışırken bunu gözlemliyorlar. Asla bir muhtarımıza ‘Senin köyünden az oy çıktı, çok oy çıktı’ demeyiz. Oranın bir hizmete ihtiyacı varsa; aciliyet sırasına göre vatandaşın mağduriyetinin ortadan kaldırılması için öncelenecek hizmetler varsa, onları yaparız. 4 yıllık görev süremizde hem ilçe belediyemiz hem Büyükşehir Belediyemiz Mezitli halkına bu yönde hizmetlerini esirgemedi” diye konuştu.

“Mezitli diğer ilçelerimize göre 4 yılda süratli bir yol aldı”

İmar konusunda Mezitli’nin diğer ilçelere göre 4 yılda süratli bir yol aldığına dikkat çeken Seçer, Büyükşehir’in çalışma kapsamında olan 1/5000’lik planların tamamının, 1/1000’lik planların ise birçoğunun bittiğini belirtti. Seçer, “Bu anlamda imar konusunda işini bitiren belediyelerin en başında geliyoruz. Ancak burada lokal sorun var. Karşılıklı uzlaşıyla bu bölgeye uygun, burada yaşayan kitlelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çalışmalar gerekiyor. Bu da muhtarın takibi, Mezitli Belediye Başkanımızın ilçe belediyesi uhdesinde yapacağı çalışma, daha sonrasında da Büyükşehir’in sağlayacağı katkıyla olur. Biz her türlü desteği vermeye açığız” ifadelerini kullandı.

“Mezitli’de içmesuyu şebekesi topyekün değişecek”

Kaleköy’ün tarımsal üretimin yoğun olduğu bir bölge olduğunu ve bunun için yapılacak çalışmalarda yol hizmetlerini öncelediklerini belirten Seçer, “Çiftçiler yolu olmasa, tarlasına gidemez, ürününü şehre götüremez. Grup yolları ve ana yollar Büyükşehir’e ait. Ara yollar da ilçe belediyesine ait. Biz kendi aramızda da yardımlaşarak katkı sunabiliriz” dedi. İçmesuyu konusuna değinen Seçer, “FRIT II kapsamında 17 Milyon Avroluk bir hibe alındı. Biz bunların çalışmasını yaparken buranın maliyeti yükseldi. İhaleye çıktık, kimse bu ihaleye teklif dahi yapmadı. Çünkü maliyetler iki kat yukarı çıkmış. Biz de etaplara böldük, Onun da ihalesi önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacak ve içmesuyu şebekeniz topyekün değişecek” şeklinde konuştu.

“Bütçemizi en fazla Yol Yapım ve Bakım Dairesi’ne ayırıyoruz”

Seçer, Büyükşehir Belediyesinin mali kaynaklarından en fazla bütçenin Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde asfalt çalışmalarına ayrıldığını kaydederek, “Altyapıda bir arıza olduğu zaman onu düzeltebilmek için yollarda çalışma yapmaya başlıyoruz ve MESKİ bünyesinde asfaltı kaldırmak zorunda kalıyoruz” dedi. Çalışmalara başlamadan bir yıl öncesinde Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi’nin, TEDAŞ, Sular İdaresi, telekom veya doğalgaz şirketleri gibi kurumlara yazı göndererek, kanalizasyon, içme suyu yağmur şebekesi gibi çalışmaları varsa bunların kendilerine bildirilmesi gerektiğini, kurumların çalışmalarını bitirdikten sonra Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın alt yapı çalışmalarına geçtiğini söyleyen Başkan Seçer, “Bize haber verilmediği takdirde bu kurumların alt yapı çalışmalarını bozmaması adına izin vermiyoruz. Yoksa vatandaşlardan çok şikâyet alıyoruz” dedi. MESKİ’nin altyapı çalışmalarını tamamlandıktan sonra kurumların kendi bünyesinde yapacağı faaliyetlerin yeniden düzenlenmesinin kaynak israfı olduğunu belirten Başkan Seçer, “Bizler Mersin’e yeni yollar yapıyoruz, herhangi bir kurum gelip 6 ay sonra onu bozmak istediğinde ‘Yok’ diyoruz. O devirler bitti. Biz gelecek yılın programını bir önceki yıldan belirliyor ve netleştiriyoruz. Projenin 500 milyonluk kısmı hazır” diye konuştu.

“Türkiye’nin en ucuz ulaşımını sağlıyoruz”

272 tane yeni otobüs aldıklarını ve Türkiye’nin en ucuz ulaşımını sağladıklarını belirten Başkan Seçer, “Öğrenci abonmanı sayesinde çocuklar 1 TL’ye otobüslerden faydalanıyor. Vatandaşın faydalandığı bütün otobüslerimiz yeni. Toplu taşımada harcadığımız her 100 liranın 82 lirasını kendi bünyemizden, 18 lirasını yolcudan karşılıyoruz” dedi. Planlama dahilinde otobüs güzergahlarının düzenlendiğini kaydeden Başkan Seçer, yolcu yoğunluğuna bağlı olarak otobüs seferlerinin düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

“Yaz kış düzenli ilaçlama yapıyoruz”

Ziyarette, vatandaşlardan gelen istek ve soruları yanıtlayan Seçer, ilaçlama konusu ile ilgili gelen taleplere istinaden, kent genelinde yaz kış düzenli ilaçlama yaptıklarını belirtti. Büyükşehir olarak bu konuda hassasiyet gösterdiklerini ancak vatandaşların da aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyleyen Seçer, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın azami dikkat göstermesini rica ediyoruz. Sakatatları kaldırıp yol kenarına, çöp kutularının içine atmayın. Bunlar sinek ve mikrop üretir. Her gün burada ilaçlama yapsak yine öldüremeyiz. Bu konuda da sizlerin dikkatli olması gerekiyor. Sizlerin yardımını istiyoruz. Biz emin olun düzenli ilaçlama yapıyoruz” dedi.

Tarhan: “İmar planlarında en hızlı çıkan planlar Mezitli’ye ait”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, Mezitli’deki imar planlamaları hakkında konuşarak, “Mezitli’nin imar planını hazırlanırken burada defalarca görüşme yaptık. ‘Beraber hareket edelim’ dedik. Fakat orada farklı görüşler ortaya çıkınca muhtarım da haklı olarak ‘Biz imar planı sınırları içerisine girmeyi istemiyoruz’ dedi. Arkadaşların genel eğilimi; ‘Eğer yoğunluğu düşük olacaksa bizim bahçelerimiz böyle kalsın, yoğunluk yüksek olacaksa imar planı sınırları içerisine girelim’di. Tabi kimse garantisini veremiyordu. Yine garantisini veremeyiz çünkü belediye meclisinden çıkan bir karar” dedi. İmar planlarında en hızlı çıkan planların Mezitli’ye ait olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Mersin ve Mezitli çok hızlı değişiyor. Planlar iki üç yıl olmasına rağmen bazı alanlarda güncelliğini yitirdi. Yeniden nazım plandan başlayarak belki bazı yerlerde değişiklik yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise, “Herkes tatildeyken bizler başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, Mersin CHP Milletvekilimiz Gülcan Kış, CHP Kadın Kollarımız ve İlçe Gençlik Örgütümüz ile buradayız. Hoş karşılandığımız için herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kaleköy Muhtarı Bayramali Şimşek de Kaleköy halkı adına mahalleye yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Başkan Seçer, Kaleköy'ün ardından ise Kuyuluk Mahallesi'nde de esnaf ziyareti yaparak, vatandaşların bayramını kutladı. Esnaf ziyaretinde dükkanları tek tek dolaşan ve vatandaşlarla selamlaşan Başkan Seçer'e esnaf da yoğun ilgi gösterdi. Başkan Seçer, Kuyuluk Mahallesi'nin ardından Merkez Mahallesi'ni ziyaret ederek, kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet edip, Bayramlarını kutladı. Merkez Mahallesi halkının da halini hatırını soran Seçer, bir bardak çaylarını içti. Seçer vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbette, vatandaşların taleplerini dinledi.

Seçer, 2. Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu

Seçer, ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Çevre Yolu 1. Etap 1. Kısımda yapılan çalışmalarla ilgili de incelemelerde bulunarak, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seçer, bu çalışmanın çok önemli bir arter olduğunu vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından İsmet İnönü Bulvarı ile Vatan Caddesi kesişiminden Eskiköy caddesine 1.120 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde yeni yol açma ve asfaltlama çalışması tamamlanarak 13 Mayıs 2023 tarihinde trafiğe açıldı. 2. Çevre Yolu’nun uzatılması projesi kapsamında 1.Etap 1.Kısım olarak tamamlanan yol çalışması 17. caddede yapılan yol çalışmasının benzeri niteliğinde olup 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu, koruma bandı ve yaya yolu olarak tasarlandı.1.Etap 1.Kısım bitirilen 2. Çevre Yolu'nun uzatılması projesinin 1.Etap 2.Kısmı olan yolun devamından MESKİ ArıtmaTesisi’ne kadar 1.300 metre uzunluğunda yeni yol açma ve asfaltlama projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

“İmar projelerimizi süratle sürdürüyoruz”

Başkan Seçer, yol incelemesinin ardından ise Eski Mezitli Mahallesine geçti. Burada mahalle halkından gelen talepleri yanıtlayan Seçer, Eski Mezitli Mahallesi’ndeki içme suyu şebekesinin ‘Büyük Mezitli Projesi’ kapsamında yenileneceğini ve projenin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını aktardı.

Eski Mezitli Mahalle Muhtarı Veysel Gılıçoğluda, Eski Mezitli halkı olarak yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Mezitli ilçesinde diğer hiçbir yerde olmayan güzel bir çalışma oldu. Ulaşım sorunu kökten çözüldü. Vatandaşımız Mersin'in hangi noktasına gitmek isterse Büyükşehir’in araçları iki dakikada bir hizmetinde. Sizlere teşekkür ediyorum. Sinekle mücadelede ilaçlama araçları ambulans gibi. Aradığınızda 15 dakika içinde gereken müdahaleyi yapıyorlar” dedi.

Eski Mezitli'de yaşayan vatandaşlar ise, şehir genelinde yapılan çalışmalar için Başkan Seçer'e teşekkürlerini ileterek, taleplerini anlattı. Seçer mahalle ziyareti esnasında Büyükşehir Belediyesi Eski Mezitli Grup Amirliği'ni de ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma şoförlerinin de Bayramlarını kutladı.

Seçer Eski Mezitli Mahallesi'nin ardından ise Esenbağlar Mahallesi’ne geçti. Esenbağlar Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, talepleridinledi, halkla sohbet etti. Seçer, vatandaşlar tarafından TOKİ'nin yol açtığı söylenilen kanalizasyon ve içme suyu sorunlarını dinleyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olmadığını, ancak Büyükşehir Belediyesi olarak bir çalışma yapıp, çözüm için yapabilecekleri çalışmalara bakacaklarını söyledi.

Seçer'in Mezitli ilçesinde yaptığı mahalle ziyaretlerinin sonuncusu ise Davultepe Mahallesi’ne oldu. Seçer, vatandaşlar tarafından ‘En Büyük Başkan’ sloganları ile karşılandı. Davultepe mahalle ziyaretinde İstiklal, 75. Yıl, Anayurt, Tece ve Cumhuriyet mahallesi sakinleri ile muhtarları da yer aldı.

“Belediye olarak planlı yapılanmamızı sürdürüyoruz”

6 Şubat depremi sonrası çok fazla insanın Mersin’e göç ettiğini aktaran Seçer, “Artan nüfusun getirdiği ihtiyaçlar da artıyor. Belediye olarak çok daha fazla sorumluluk almak zorunda kalıyoruz. Yeni yollar, yeni kanalizasyon sistemleri, içme suyu şebekeleri, yeni okullar, sağlık ocağı ve hastaneler gibi kamu kurumlarının yeni yatırımlar yapmasını gerektiren insan ihtiyaçları söz konusu” diye konuştu. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Mezitli İlçe Belediyesi olarak imar çalışmalarında Mezitli’de çok büyük yol katedildiğini anlatan Seçer, “Planlı yapılanmayı Mezitli’de sürdürüyoruz. Mezitli Davultepe Mersin’in en batı ucundaki semtlerden, bölgelerden bir tanesi. Burada ulaşım sıkıntılı ama biz yeni ulaşım kanalları açmaya devam ediyoruz” dedi.

“Gecemizi gündüzümüze katarak Mersin halkına hizmet ediyoruz”

Mersin’i kültür mozaiğinin beşiği olarak adlandıran Başkan Seçer, “Biz Anadolu’nun ta kendisiyiz” dedi. Belediyenin mali kaynaklarının her bir kuruşunun helal bir şekilde harcandığını belirten Seçer, “Bize emanet ettiğiniz vatandaşın hakkını hukukunu korumakla görevliyiz. Bizler milletimizi seviyoruz. Daha önceden yanlış yapılan icraatlardan dolayı kalan milyonlarca lira eski dönem borçlarını bitirdik. Meclislerimizde sürekli anlatıyorum, açıp izleyin. Gecemizi gündüzümüze katarak, kaynaklarımızı israf etmeden en doğru yatırımları yapma arzusuyla Mersin halkına hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretinde, çocuklara ve gençlere bayram müjdesi veren Seçer, Türkiye'nin en büyük planetaryumunun yer aldığı İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2023’de çocuklar ve gençlerin hizmetini açacaklarını vurguladı.

“Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz”

Bayram boyunca mahalle ziyaretlerine ara vermeyeceğini de sözlerine ekleyen Seçer, şöyle devam etti: “Görevimize aşığız, yerimizde duramıyoruz. Tatil aklıma bile gelmiyor. Bu ülke güzel, bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun gibi düşünenlerin bize armağanı. Atalarımızın, bu uğurda çalışan, alın teri döken, hatta savaş meydanlarında kan döken büyük babalarımızın emaneti. Ülkemizi seviyoruz. Sizleri seviyor sayıyoruz.”

Ziyarette konuşan İstiklal Mahallesi Muhtarı Yasemin Demiralp ise, “Bizim başkanımız çok çalışkan. Birbirinden güzel projeler üretiyorlar ve buraya gelmekle bizi çok mutlu ettiler” dedi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Develi de, “Herkesin Bayramını kutluyor, gelen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 75. Yıl Mahalle Muhtarı Yakup Aytekin ise, “Bugün burada mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri olarak bulunuyoruz. Hepimizin bayramını şimdiden kutluyor, iyi bayramlar diliyorum” dedi.

Başkan Seçer'in mahalle ziyaretlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.