Başkan Seçer: “Festivaller, marka şehir olma yolunuzu açar”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 11-13 Kasım tarihleri arasında bu yıl 8.’si gerçekleştirilecek olan ‘Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’nin kortej yürüyüşüne katıldı. Kortej yürüyüşü Mersin Adliyesi önünden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer, ekonomide ve istihdamda çok önemli bir yeri olan narenciyenin, reklamının da yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu tip festival ve etkinlikler; hem o ürünün, hem de o ürünün yetiştiği kentin tanıtımı açısından önemli” dedi.

Mersin’in demografik yapısına da dikkat çeken Başkan Seçer, “Mersin’i bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman, farklı kültürlerden insanların buluştuğu bu festivallerin, toplumsal barışa ne kadar fayda sağladığını daha iyi anlayabilirsiniz” diye konuştu.

Her yöneticinin kendisine göre bir yönetim şekli ve olaylara bakış açısı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, “Festivaller, konserler ve farklı aktivitelerin, bir şehri marka şehir yapma yönünde önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin’de tarımın öneminden bahseden Başkan Seçer, “Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; kendi yetki, sorumluluk ve bütçemiz çerçevesinde tarıma önem ve destek veriyoruz” dedi.

Mersin’in narenciye ürününü yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, narenciye meyvelerinin tüketimini artırmak ve marka değerini yükseltmek, narenciyede kapasite artışı ve pazarlama şansını çoğaltıcı etki yaratmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali ile ayrıca kentin tanıtımının yapılarak turizminin canlandırılması ve toplumsal barışa katkı sağlanması hedefleniyor.

Başkan Seçer: “Ben yurttaşlarımı kalben çok seviyorum”

Bu yıl 8.’si düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali’nin kortej yürüyüşü sırasında yaptığı değerlendirmede; geleneksel olarak yapılan bu festivale, pandemiden dolayı bir süre ara verildiğini, bir narenciye kenti olan Mersin’in bu festivalle tekrar buluşmasının çok ayrı bir anlamı olduğunu belirten Başkan Seçer, ekonomide ve istihdamda çok önemli bir yeri olan narenciyenin, reklamının da yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu tip festival ve etkinlikler; hem o ürünün, hem de o ürünün yetiştiği kentin tanıtımı açısından önemli” dedi.

Vatandaşların kendisine gösterdiği sevgi ve ilgiyi de yorumlayan Başkan Seçer, “Vatandaşlarla diyaloğunuz iyiyse, siz onları seviyorsanız, herkes de sizi sever. Çünkü kalp kalbe karşıdır. Ben yurttaşlarımı kalben çok seviyorum. Onlara hizmet ettikçe de daha mutlu oluyorum. Herhalde bendeki bu elektrik kendilerine yansıyor ki, onlar da bana karşı bu şekilde sevgi gösteriyorlar” diye konuştu.

“Türkiye’deki narenciye üretiminin önemli bir kısmı kentimizden yapılıyor”

Festival hakkında Cumhuriyet Meydanı’nda da açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, Mersin ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sunan narenciye ihracatının yaklaşık olarak yarısının kentimizden yapılığına dikkat çekerek, “Mersin, özellikle limon konusunda çok önemli bir üretim merkezi. Buranın ürünlerinin hem iç, hem de dış pazarda daha çok kabul görmesi açısından bu tanıtımları önemsiyoruz” diye konuştu. Mersin’in demografik yapısına da dikkat çeken Başkan Seçer, “Mersin’i bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman, farklı kültürlerden insanların buluştuğu bu festivallerin, toplumsal barışa ne kadar fayda sağladığını daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü, bizim burada toplumsal huzuru da tesis etmemiz lazım. O açıdan çok önemli bir etkinlik olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

Her yöneticinin kendisine göre bir yönetim şekli ve olaylara bakış açısı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, “Festivaller, konserler ve farklı aktivitelerin, bir şehri marka şehir yapma yönünde önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan bu tür etkinlikler kente bir sinerji ve enerji de kazandırıyor. Mesela geçtiğimiz hafta Tarsus’ta yapılan festivalin çok güzel dönüşleri oldu. Çünkü herkes mutlu ve keyifliydi. Bu açıdan bu tür festivalleri ve etkinlikleri üstüne katarak, içini daha da doldurarak, kaliteli bir şekilde yapmaya devam edelim” dedi.

“Tarımsal destekte hedef kitlemiz küçük aile işletmeleri ve kadınlar”

Değerlendirmelerinin sonunda narenciyenin de tarımsal bir üretim olduğu gerçeğinden hareketle, Mersin’de tarımın öneminden bahseden Başkan Seçer, “Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; kendi yetki, sorumluluk ve bütçemiz çerçevesinde tarıma önem ve destek veriyoruz. Benim de ziraatçı olmam, aslında buna katkı yapıyor. Çünkü, bu sektörün kentimize sağlayacağı değeri çok iyi biliyorum ve farkındayım. Elbette bizim bu katkıları yaparken hedef kitlemiz, küçük aile işletmeleri ve kadınlar” dedi.