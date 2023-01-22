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Başkan Seçer'den Pamukluk Barajı isyanı

YAŞAM 22.01.2023, 11:20
Başkan Seçer'den Pamukluk Barajı isyanı

Bölge için önem taşıyan Pamukluk Barajı projesinin 10 yıldır bitmediğini hatırlatan Başkan Seçer, “Pamukluk Barajı. 2013 yılında hizmete açılacaktı. 2023 yılı henüz faaliyete girmedi. 10 yıl bir gecikme var" dedi.MERSİN (İGFA) - Atıl arazileri tarıma kazandırmak için nergis soğanı dağıtımı yapılan Pirömerli, Kaklıktaşı, Belen, Dorak, Böğrüeğri, Boztepe ve Tepetaşpınar mahallelerindeki üreticileri Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesi Çat Mevkii’nde bir araya getiren Mersin Büyükşehir, nergis ve nergisten üretilen ürünlerin tanıtımı amacıyla Nergis Şenliği düzenledi.  Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer nergis tarlasına girdi ve üretici kadınlarla birlikte nergis hasadı yaptı.

“Pamukluk Barajı 2013’te hizmete açılacaktı. 10 yıl gecikme var”

Bölge için önem taşıyan Pamukluk Barajı projesinin 10 yıldır bitmediğini hatırlatan Başkan Seçer, “Pirömerli, Kaklıktaşı, Belen, Dorak, Böğrüeğri, Boztepe ve Tepetaşpınar; 7 köyün şu anda da beraber şenlik yaptığı bir bölgedeyiz. Burada da önemli bir yatırım var; Pamukluk Barajı. 2013 yılında hizmete açılacaktı. 2023 yılı henüz faaliyete girmedi. 10 yıl bir gecikme var. Az önce muhtarlarımızla görüştüm; ‘En önemli sorununuz nedir, bana anlatın ki yardımcı olayım’ dedim. ‘Biz daha fazla üretim yapmak istiyoruz ama bize su lazım. Barajın göbeğindeyiz ama baraj suyundan faydalanamıyoruz’ dediler. Şimdi böyle bir sıkıntılı durum var. Farklı çözüm yollarıyla Mersin Büyükşehir’in katkılarıyla ama bu konuda asıl yetkili olan, görev alanına giren Devlet Su İşleri’nin de bu işe çözüm arayışına girmesiyle yakın zamanda umut ediyorum bu sorunu hep beraber çözeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Belediye Başkanlarına yönelik ‘Belediyeler baraj yapsın’ açıklamasına da değinen Başkan Seçer şunları kaydetti:

“Bakın, kışın geleceği yok. Dün bir uyarı aldık Sayın Cumhurbaşkanı’ndan. Uyarıyı gördük. Haklı Sayın Cumhurbaşkanı. Ben 2 gün önce İstanbul'daydım. Toroslar’ın üzerinden geçiyoruz Adana'ya doğru, havaalanına doğru. Bir damla kar göremedim. Kar olmayınca yazın alarm demektir, su sıkıntısı demektir barajlarda su kalmayınca. Tarsus Berdan Barajı tüm memleketi besliyor. Pamukluk Barajı 10 yıl önce açılacaktı, henüz hizmete alınmadı. 2016 yılında da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile DSİ arasında isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi yapımına ilişkin bir protokol yapılmış ama 1 metre isale hattı yapılmamış. Bir tesisin hiçbir müştemilatı yapılmamış ama dün Cumhurbaşkanı bizi uyardı; ‘Belediyeler baraj yapsın’ dedi. Şimdi düşündüm, ben baraj yapmasına yaparım ama o zaman DSİ ne iş yapar? Eğer Pirömerli yolunu DSİ yapıyorsa, ben de o barajı yapayım. Ama bu yolu ben yapıyorum, benim görev alanım, işim bu. Gayet iyi bir uyarı ama bizim barajımız var, baraja ihtiyacımız yok. Su değerli. Dedim ki; ‘Bu isale hattını yapalım Mersin’e.’ Hem Mersin’e daha ucuz su sağlayalım hem bir kuraklık durumunda Berdan Barajı bir yandan, Pamukluk Barajı bir yandan memleketimin hiçbir su sorunu olmasın. Şu ana kadar yapılmadı.”

“Mersin’e huzur, sevgi, saygı ve adalet geldi”

Konuyu geçtiğimiz yıl ilgili Bakan’a da ilettiğini ancak bir adım atılmadığını dile getiren Başkan Seçer “Artık 4 ay sonrayı bekleyeceğiz. Yeni Sayın Cumhurbaşkanı’nı arayacağız, Bakan’ı arayacağız; ‘Şu Mersin’e bir bakın arkadaş’ diyeceğiz. Bu Mersin Türkiye'nin 5. , 6. büyük vergisini veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, sonra Mersin geliyor. Mersin büyüyor ve gelişiyor. Bu Başkan 1 milyon 900 bin yerli nüfusa ayrılan kaynağı sığınmacılarla beraber 2.3 , 2.4 milyon insana harcıyor. Biliyor muydunuz bunu? Bu Başkan’a da yazık değil mi? Mersin gelişiyor, Mersin kalkınıyor, Mersin bize vergi veriyor. Bir de yetmez gibi sığınmacı sorunuyla boğuşuyor. Değil mi? Öyle yapmıyor muyuz? Şimdi bu yolu yaparken yolun başına zabıta mı dikiyoruz? Senin kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor geç, seninkinde yazmıyor geçme!’ Öyle mi yapıyoruz? Biz Mersin'e geldik, Mersin’e huzur geldi. Bağırarak söylüyorum, Mersin’e huzur geldi, sevgi geldi, saygı geldi, adalet geldi adalet” dedi.

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