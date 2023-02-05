Başkan Seçer, Akdeniz'in sorunlarını dinledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz İlçesi’nde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonu mesaisini Akdeniz İlçesi’ne ayırdı. Sık sık halkın içinde olarak onların sorun ve taleplerini dinleyen ve gecesini gündüzüne katarak Mersin için hizmet üretmeye devam eden Başkan Vahap Seçer, gittiği her noktada da vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılandı.

Kiremithane Mahallesi’nde yer alan Cumartesi Pazarı’nı gezerek hem esnaf hem de vatandaşlarla buluşan Başkan Seçer, ardından da Silifke Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafa ‘Hayırlı İşler’ dileyen Başkan Seçer, vatandaşlarla da sohbet etti.

Seçer, Kiremithane Mahallesi’nde ve Silifke Caddesi’nde esnaf ve vatandaşla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e saha ziyaretleri esnasında; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkan Yardımcısı Erdal Taş, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kiremithane Mahalle Muhtarı Ali Gülgen, Kültür Mahalle Muhtarı Ali Karadeniz, Turgutreis Mahalle Muhtarı Ahmet Eldeniz, Bahçe Mahalle Muhtarı Mehmet Dane, Meclis Üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

İlk olarak Kiremithane Mahallesi’nde yer alan Cumartesi Pazarı’nı gezerek hem esnafa ‘Hayırlı İşler’ dileyen hem de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vahap Seçer, ardından Silifke Caddesi’ne geçti.

Silifke Caddesi boyunca da esnaf ziyareti yapan Başkan Seçer, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılandı.

Başkan Vahap Seçer saha ziyaretleri süresince, hem esnaftan hem de vatandaştan gelen talepleri de tek tek dinlerken, gerekli notları bürokratlarına aldırdı.

Başkan Seçer’in saha ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara Pazar çantası, çocuklara da oyuncak dağıtımı yapıldı.