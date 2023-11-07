Başkan Savaş: Hatay kağıt üzerinde yönetilecek şehir değil

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Reyhanlı ilçesine bağlı Yenişehir ve Fidanlık Mahallelerinde düzenlenen halk toplantılarına katıldı.HATAY (İGFA) - Depremin ilk günleri kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak için görevinin başında olduğunu ve 55 gün şehirden hiç ayrılmadığını hatırlatan Başkan Savaş, deprem sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Afet Kanunu'na değinen Savaş, "Mücbir sebeplerde bu Kanun'a göre yönetilmemiz lazım. AFAD ve ona destek olması gereken 8 Bakanlık ile afet illerimiz yönetilmeli. Biz de afetzede bir kurumuz. Normalde sadece defin ve itfaiye hizmetleriyle mesul olmamıza rağmen hiçbir işten geri kalmıyoruz. 593 mahallenin sorunlarını da çözmeye çalıştıklarını aktardı.

‘’Hatay'ın ödediği vergilerin karşılığını hizmet olarak görmek en doğal hakkımızdır.’’ diyen Başkan Savaş, deprem sonrası Hatay’ın darda olduğunu ve şehre destek olunması gerektiğini vurgulayarak hükümetten vergilerin karşılığını fitre-zekât ölçüsünde değil, şehirlere adil şekilde yansıtılmasını talep etti.

Hatay için en önemli sorunlarından birinin toplumsal huzuru sağlamak olduğunun altını çizen Savaş, “Birileri Hatay'ı karıştırmaya çalışıyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Huzur bir kere gitti mi bir yerden, asla geri gelmez. Tıpkı Suriye'de, Filistin'de olduğu gibi.” dedi.

“HATAY’I ADALETLE YÖNETİP KARDEŞÇE KUCAKLIYORUZ”

3 dönemdir kendisine emanet edilen Hatay'ı adil ve ahlaklı bir şekilde yönettiğini dile getiren Başkan Savaş, yerel seçimlerde ise Reyhanlı için de ortak bir akıl yürütülerek belediyenin kazanılması gerektiğini dile getirdi.

Belediye başkanlığı adaylığına ve rakip adaylar konusuna değinen Savaş, "Hatay'ı yönetmek kolay değil. Hatay kâğıt üzerinde yönetilecek bir şehir değil. Kim gelirse gelsin kibri ve nefreti yenmiş biri olmalı. Belli bir olgunluğa ulaşmış olmalı. Biz Hatay'ı ayrıştırmadan adaletle yönetiyoruz, kimseyi ötekileştirmeden de kardeşçe kucaklıyoruz." dedi.

9 ili kapsayan GAP'a Hatay'ın da dahil edilmesiyle pek çok alanda ilerleme ve gelişme sağlanacağını belirten Savaş, bölgede yer alan Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası'na çok fazla katkısı olmadığını, bunun yerine Tahtaköprü Barajı'nı hayata geçirmek gerektiğini vurguladı.