Başkan Savaş: Hatay'ın yeniden yapılanmasında bizi görmezden geliyorlar

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, çalışmalarını Afet Koordinasyon Merkezi’nde sürdüren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ziyaret ederek 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aldı.HATAY (İGFA)- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman İhsan Yılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz’ün katıldığı görüşmede Başkan Savaş, depremlerin üzerinden geçen 83 günlük süre içinde Hatay’da önceliği, afet sonrası barınma ve insani yardımlara verdiklerini söylerken, bir yandan da moloz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Deprem sonrası şehirden 500 bin insan gitmesine karşın bunun yüzde 10’unun geri dönmesini beklediklerini anlatan Başkan Savaş, yüzde 15’inin ise gittiği şehirde Hatay için oy kullanacağını ve 20 bininin de seçim günü gelip Hatay’da oy kullanmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca bu durumun Hatay’daki demokratik teamülleri zayıflattığının da altını çizdi.

DEPREM RİSKİNE KARŞI BİNLERCE SAYFALIK HAZIRLIĞIMIZI YOK SAYDILAR

Kendisini kentsel dönüşüm karşıtı gibi gösterdiklerini söyleyen Savaş, "Kentsel dönüşüm için 2019 yılında Antakya ve Defne’de 1440 hektarlık bir alandaki 46 mahallede 25.000 binada çalışma yaptık, bu binalar arasında 13.420 binada mutlaka acil olarak kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 2021 Yılının Kasım ayında üst yazı ve eklerindeki raporlarla defalarca gönderdik. Ama binlerce sayfalık raporları ve planları kapsayan Strateji Belgemizi görmezden geldiler" dedi.

HATAY'IN DOKUSUNU BİLMEYENLER ŞEHRİMİZE DOKUNMASIN

Görüşmede yeniden yapılanmaya da değinen Savaş, “ Bakanlığıyla, belediyesiyle ve tüm resmi kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Hükümet kendi gibi düşünmeyen insanları da korumalı, savunmalı, bizleri görmezden gelmemeli. Ama Hatay’da yeniden yapılanma restorasyonu ile ilgili bir konuyu biz İstanbul’dan bir firmadan duyuyoruz. Hatay’ın dokusu çok özeldir. Hatay’ın dokusunu bilmeyen Hatay’a dokunmasın. Şehrimizin hiç bir kurumu, üniversiteleri, konularında uzman insanlarımız dinlenmiyor bile. Büyükşehir Belediyesini oluşumların içine dâhil etmediler. 13 medeniyet, 27 kültür yaşamış burada. Bunları bilmeden, tanımadan, bu şehirde nefes alıp yaşamadan Hatay’ı yeniden ayağa kaldıramazsınız. Devlet bir bütündür. Belediye de, Bakanlık da devletin kurumlardır. Kendileri gibi düşünmeyenleri yok sayamazlar. 2013'ten itibaren bizi görmezden geliyorlar” dedi.