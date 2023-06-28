Başkan Şahin kurban kesim noktalarını gezdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, merkezi ilçelerdeki kurban kesim noktalarını ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurban kesim yerlerinden Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Semt Pazarı ile Şahinbey’deki 23 Nisan Semt Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Bu kapsamda vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ilaçlama çalışmaları başta olmak üzere hijyen ve temizlik konusunda vatandaşın görüşlerini aldı.

Ziyarette Başkan Şahin, kesim noktalarında bulunan ailelerin yanına giderek, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Programda, Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra GBB Başkan Vekili Osman Toprak ile Halil Uğur da bulundu.