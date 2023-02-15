Başkan Şahin'den Gaziantep Çadır Kent'e ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Masal Park’ta kurulan çadır kentte aileler ve çocukları ile bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Gaziantep’te hissedilen şiddetli depremler sonrası Masal Park’ta kurulan çadırlara yerleşen Gazi şehirlileri ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kreşteki çocukların yaptığı çalışmalara baktı.

Başkan Şahin örgün eğitime ara nedeniyle eğitimin aksamaması için çocuklara yönelik belediyeye ait kreşlerin ve çocuk kütüphanelerinin açılarak eksiklerinin giderileceğini aktardı. Ziyaretinde çocuklar yaptıkları resimleri Fatma Şahin’e hediye etti. Şahin, resimlerin hepsini saklayacağını söyledi.

Ziyaretteki açıklamasında yaraların el ele verilerek sarıldığı aktaran Başkan Fatma Şahin, “Burada vatandaşlarımızın öncelikle binalarının hasarı hakkında bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz. Hasar durumları hakkında ne yapacakları hakkında bilgilendiriyoruz. Şehirde şu anda ekipler evlerin hasar ve doğalgaz taramaları yapılıyor. Hayat bugün düne göre daha iyi yarın daha iyi olacak. Biz iki yıl önce Deprem Master Planı’nı TÜBİTAK ile başlattık ve bunun çok faydasını gördük. Uzman hocalarımızla şehrin statiğini test etmiştik. Elimizde veriler var, yeni İslahiye ve Nurdağı nerede kurulacak bunlar hakkında bilgilere sahibiz" diye konuştu.

Başkan Şahin, psiko-sosyal destek bakımından bizim büyük bir eğitimli personel güçleri olduğunu belirterke, "Bu hocalarımızı görevlendirdik. Bir rehabilitasyon dönemine başladık. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oluşturduğumuz bir yıllık eylem planıyla evler yapılana kadar çalışmaya devam ediyoruz. Kurumsal kapasitemiz buna uygun" dedi.