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Başkan Rasim Arı'dan bayrama karanfilli karşılama

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı tatilini Kapadokya'da karşılayacak yerli turistleri ve bayram için memleketlerine dönen hemşehrilerini kent girişinde karanfille karşıladı Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)Aksaray-Nevşehir kara yolundaki Terminal Kavşağına gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, otobüs ve özel araçlarıyla kente giriş yapan tatilcilerle ve yaşadıkları şehirlerden memleketlerine dönen vatandaşlarla sohbet edip "hoş geldiniz" diyerek karanfil hediye etti Arı, fotoğraf çektirdiği çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıttı Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Nevşehir'de binlerce misafirin ağırlanacağını belirterek, "Dünyanın en romantik ve en mistik şehrinin bu süreçte yoğun olması normal Bir taraftan hemşehrilerimiz memleketlerine dönüyor bir taraftan tatil için yerli turistlerimiz geliyor Bizde Kapadokya'nın girişinde konuklarımızı karşılamak istedik Güzel şehrin güzelliklerini ilk andan itibaren göstermek istedik Nevşehir bir bayrama daha heyecanla hazırlanıyor Bunu hem şehirde yaşayanlar hem de bayram dolayısıyla gelenler yakından görüyor Bu heyecanı daha da arttıracağız Belediye olarak bütün hazırlıklarımız tamamladık Bizim için de gerçekten çok özel olacak Uzun bir süre sonra Aşık ile Maşuk’un kavuştuğu bir bayram Bunu doya doya hemşehrilerimiz ile birlikte yaşayacağız " dedi Bu arada Ramazan Bayramı tatili süresince çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayacak olan Nevşehir’in giriş noktalarına Nevşehir Belediyesi tarafından üzerinde “Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir’e Hoş Geldiniz” yazan afişler bilbordlara asıldı

YAŞAM 10.04.2024, 07:37
Başkan Rasim Arı'dan bayrama karanfilli karşılama

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı tatilini Kapadokya'da karşılayacak yerli turistleri ve bayram için memleketlerine dönen hemşehrilerini kent girişinde karanfille karşıladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Aksaray-Nevşehir kara yolundaki Terminal Kavşağına gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, otobüs ve özel araçlarıyla kente giriş yapan tatilcilerle ve yaşadıkları şehirlerden memleketlerine dönen vatandaşlarla sohbet edip "hoş geldiniz" diyerek karanfil hediye etti. Arı, fotoğraf çektirdiği çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıttı.

Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Nevşehir'de binlerce misafirin ağırlanacağını belirterek, "Dünyanın en romantik ve en mistik şehrinin bu süreçte yoğun olması normal. Bir taraftan hemşehrilerimiz memleketlerine dönüyor bir taraftan tatil için yerli turistlerimiz geliyor. Bizde Kapadokya'nın girişinde konuklarımızı karşılamak istedik. Güzel şehrin güzelliklerini ilk andan itibaren göstermek istedik. Nevşehir bir bayrama daha heyecanla hazırlanıyor. Bunu hem şehirde yaşayanlar hem de bayram dolayısıyla gelenler yakından görüyor. Bu heyecanı daha da arttıracağız. Belediye olarak bütün hazırlıklarımız tamamladık. Bizim için de gerçekten çok özel olacak. Uzun bir süre sonra Aşık ile Maşuk’un kavuştuğu bir bayram. Bunu doya doya hemşehrilerimiz ile birlikte yaşayacağız. " dedi.

Bu arada Ramazan Bayramı tatili süresince çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayacak olan Nevşehir’in giriş noktalarına Nevşehir Belediyesi tarafından üzerinde “Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir’e Hoş Geldiniz” yazan afişler bilbordlara asıldı.

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