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Başkan Pekyatırmacı’dan öğrencilere ziyaret

YAŞAM 22.01.2024, 13:44
Başkan Pekyatırmacı’dan öğrencilere ziyaret

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, final dönemindeki öğrencileri ziyaret ederek sınavlarında başarılar diledi. Selçuklu Gençlik Meclisi ile birlikte öğrencilere sınavlarında kolaylık dileyen Başkan Pekyatırmacı tatlı ikramında da bulundu.KONYA (İGFA) - Gençleri her platformda önemseyen ve Selçuklu Belediyesi’nin yatırımlarında da onları önceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yine gençleri unutmadı. Selçuk Üniversitesi’nde okuyan ve final sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı onlara başarılar dileyerek tatlı ikramında bulundu.

Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından organize edilen ziyarette Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın Talha Bayrakçı Gençlik merkezi ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nde öğrencilerle başarılar dilediği ziyaretinde öğrencilerle hasbihal ettiği diyaloglar samimi ve renkli anlara sahne oldu.

'HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ VE TÜM İMKANLARIMIZ ONLAR İÇİN SEFERBER'

Geleceğe olan inancının gençleri gördükçe daha da arttığını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Bugün genç arkadaşlarla beraber olduk. Hem Talha Bayrakçı Gençlik Meclisimizde hem de Yeni Nesil, Şehir Kütüphanemizde final haftası olduğu için öğrencilerimiz çok yoğun bir şekilde ders çalışıyorlar. Biz de onlara en iyi ortamı sunmaya gayret ediyoruz. Hem kütüphanemizdeki etüt merkezimizde hem de Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimizde final haftasını en rahat şekilde en huzurlu şekilde geçebilmeleri için. 7 /24 buradaki etüt merkezlerimiz, kütüphanelerimiz açık. İnşallah 28 Ocak’a, sınavlar bitinceye kadar öğrencilerimiz rahat bir şekilde gelip buradan yararlanabilecekler. Biz de Gençlik Meclisimizle birlikte zaten hep öğrencilerin yanında olduğumuzu, gençlerin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Gençlik Meclisimiz onlara sürekli ikramlarda bulunuyorlar. Bugün ben Gençlik Meclisimizin bu ikramlarına dahil oldum. Önce Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimizdeki öğrencilerimizle bir araya geldik onlara sınavlarında başarılar diledik. Sonra da Yeni Nesil Şehir. Kütüphanemizdeki genç arkadaşlarımızla birlikte olduk. Gençlerimiz bizim için önemli. Onların bu şekilde hem bölümlerine, sınavlarına, derslerine odaklanmış olmaları çok yoğun bir şekilde derslerine ilgi göstermeleri bizi de ayrıca mutlu ediyor. Çok farklı bölümlerden öğrencilerimiz var. Hukuktan mütercim, tercümanlıktan, gazetecilikten uçak mühendisliğine, elektrik elektronik bölümüne bilgisayar mühendisliğine varıncaya kadar çok farklı bölümlerden diyetisyenliğe varıncaya kadar farklı bölümlerden öğrencilerimiz var. Bir miktar sohbet etme imkanımız oldu. Onların isteklerinde almış olduk. Gençlerle her zaman birlikteyiz. Gençlerimizin, öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Yanında olmaya da Selçuklu Belediyesi olarak devam edeceğiz. Biz onların sınav dönemlerinde ufak da olsa morallerini yükseltmek, motivasyonlarını arttırmak için Gençlik Meclisimizle birlikte her zaman onlarla birlikte olmaya devam ediyoruz.” dedi.

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