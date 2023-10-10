Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle buluştu

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Adnan Akgül Özel Meslek Lisesi ve Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile ilçede bulunan Adnan Akgül Özel Meslek Lisesi ve Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Yeni eğitim öğretim yılıyla okul ziyaretlerini sürdüren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. İlk olarak Adnan Akgül Özel Meslek Lisesini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı özel öğrencilerle yakından ilgilendi. Daha sonra Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, okulu gezdi ve öğrencilerle muhabbet etti.

Lise ziyaretlerinde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, “Sadece eğitim öğretim döneminde değil yılın her günü öğrencilerimizle iletişim ve etkileşim halindeyiz ve her fırsatta onların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizle aramızda samimi bir bağ var. Gülen yüzleri ve tertemiz kalpleri bizleri karşılayan çocuklarımıza teşekkür ediyorum, çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın” dedi.

Başkan Pekyatırmacı, Okul dışı öğrenme ortamları, Selçuklu Sanat Akademisi, spor okulları, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi başta olmak üzere tüm tesislerde gençlerin kendilerini geliştirmeleri için olanaklar sunduklarını belirterek, “Yaptığımız tüm çalışmalarımızda gençlerimiz için geleceğimiz için hiç durmadan devam ettiriyoruz. Gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakmak başlıca hedeflerimiz arasında” dedi.

Selçuklu Belediyesi’nin eğitime olan desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar: “Selçuklu Belediyemiz başta okullar, kütüphaneler, spor salonları olmak üzere birçok eseri ilçemize kazandırıyor. Yapılan her eğitim yatırımı Selçuklu’da eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlıyor. Belediyemizin şahsında Selçuklu Belediye Başkanımıza eğitime verdikleri kıymetli desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. .