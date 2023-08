Başkan Ormankıran, Kur'an Kursu öğrencilerini misafir etti

Süloğlu Belediyesi, ilçedeki camilerde Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencileri Süloğlu Barajı Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeğinde misafir etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Her yıl yaz aylarında açılan Kuran Kursu’nun öğrencileriyle keyifli vakit geçiren Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, kursa katılan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada;”Sayın kaymakamımızın himayesinde müftülüğümüzün açmış olduğu yaz kuran kursu için kendilerine teşekkür ederim. Eğer dinimizi öğreneceksek Diyanet İşleri Başkanlığımızdan, değerli hocalarımızdan öğreneceğiz. Bizler her zaman her konuda ilçemizde başta gençlerimiz ve siz değerli çocuklarımıza katkı sağlayacak çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

İlçe Kaymakamı Özgür Kaya’nın da katıldığı yemekte konuşmasına devam eden Başkan Ormankıran; Süloğlu Belediyesi olarak Yaz Kur’an Kursunu birincilik ile bitiren öğrencilere küçük altın, ikinciye gram altın, üçüncüye de yarım gram altın vereceklerini belirterek, "İki hafta sonra bitecek olan kurslarımızdaki tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Bizler her zaman evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.