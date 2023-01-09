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Başkan Onaran: Gazeteciler, toplumun geleceğidir!

YAŞAM 09.01.2023, 18:03
Başkan Onaran: Gazeteciler, toplumun geleceğidir!

Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği (UGİYAD) Genel Başkanı Kenan Onaran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazetecisiz bir toplumun düşünülemeyeceğini belirten Başkan Onaran, mesajında, gazetecilerin toplumları geleceğe taşıyan kahramanlar olduğunu vurguladı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Gazeteciliğin her şeyden önce gönüllülük esasına dayalı bir kamu görevi ve özveri ile ifa edilen bir meslek olduğunun altını çizen UGİYAD Genel Başkanı Kenan Onaran, gazetecilerin toplumsal bilincin artması, kamu yararının en iyi şekilde dile getirilmesi ve milli birlik beraberliğin sağlanması adına çok önemli bir vazifeye sahip olduklarını kaydetti.

Onaran, yazılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecinin görevi sadece haber kaynağından edindiği bilgi ve belgeyi kamuoyuna iletme değildir. Habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması ve bunları toplum yararına yorumlaması da gerekir. Gazeteci, objektifini kamu yararına odaklamalı, sadece olanı değil olması ve olmaması gerekeni de yazmalıdır. Gazeteciler, ortaya koydukları yayım ve yayınlarla toplumun hafızası özelliğindedir. Oluşturdukları içerikler, toplumları öz kültürüne bağlı olarak geleceğe taşır. Unutulmamalı ki; tarafsız, özgür, ilkeli ve basın etiklerine uyan bir medya toplumsal kalkınmanın da anahtarıdır. Böyle önemli bir görevi üstlenen gazetecilerin, mesleklerini daha iyi icra edebilmeleri için hem toplum hem de idare tarafından desteklenmeli, gereken özgür ortam sağlanmalıdır.”

Gazetecilik mesleğinin günümüz şartlarında doğru bilgiye ulaşma noktasında artan önemine vurgu yapan Onaran, “Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, özellikle anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağları haberlerin bir anda tüm dünyaya ulaşabilir olmasını sağlamaktadır. İletişim ağlarının bu kadar yaygın olduğu günümüzde, bilgi kirliliği ve dezenformasyon da kaçınılmaz olmuştur. Bu durum basın meslek ilkelerine bağlı gazetecilere duyulan ihtiyacı daha güçlü hissettirmiş; güvenilir, doğru ve tarafsız kaynakların önemi bir kat daha artmıştır. O yüzden gazetecilik alanında yapılacak olan yeni düzenlemeler, sektörü daha değerli hissettirecek, kaliteyi artıracak nitelikte olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; içinde muhabir, editör, grafiker, foto muhabiri, yazı işleri müdürü, sorumlu yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni gibi unvanları barından gazetecilik mesleğinin onurlu temsilcilerine yaptıkları kıymetli işten dolayı takdir ve tebrik ediyor, çalışmalarını sorumluluk bilinci içerisinde sürdüren tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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