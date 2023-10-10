Başkan Ocaklı'dan Şile personeline vefalı plaketler

İstanbul'da Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı emekliye ayrılan mesai arkadaşlarına vefa, Hatay’da görev yapan personele teşekkür plaketleri takdim etti.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) -Şile Belediyesi personeli geleneksel aile yemeğinde Şile Nikah Sarayı salonunda bir araya geldi. Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın ev sahipliğinde, gerçekleşen özel yemekli toplantıya Hizmet İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Mustafa Şişman ile Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli ve aileleri katıldı.

Şile Belediyesi’nden emekli olan personele plaketlerini takdim eden Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, belediye çalışanlarına ilçeye kattıkları tüm hizmetler için teşekkür etti. Ayrıca günün anısına emekli olan personel ile sahnede pasta kesen Başkan Ocaklı’ya belediye personeli adına çiçek takdimi gerçekleşti.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında Şile Belediyesi olarak deprem bölgelerinde ve özellikle Hatay’da gerçekleştirilen yardım çalışmalarında görev alan çalışanlara teşekkür plaketleri Başkan İlhan Ocaklı tarafından takdim edildi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bizler Şile için aşkla çalışan büyük bir aileyiz. Bu güzel ilçe için, alın teri akıtan, gecesini gündüzüne katan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bu anlamlı özel yemekli toplantıda bir araya geldik. Hizmetlerini tamamlayarak emekli olan çalışanlarımıza ve Hatay’da Şile adına destan yazan cefakâr personellerimize plaketlerini takdim ettik. Böylesine güzel ve büyük bir ailenin belediye başkanı olmaktan her zaman gurur duyacağım. Sizlerle beraber Şile’ye yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.