Başkan Karalar, ''Zor günleri birlikte aşacağız”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la birlikte, iki büyük depremin en çok zarar verdiği şehirden Hatay’da ziyaret ve incelemelerde bulundu, Hataylılara destek ve moral verdi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 10 şehirde büyük felakete yol açan depremlerin hemen ardından 2000 personel, 181 iş makinesi ile deprem bölgelerinde çalışıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce; 61 bini aşkın çorba, 50 bin civarında sıcak yemek, 40 bine yakın sandviç enkazlarda yakınlarının kurtarılmasını bekleyen ve toplanma alanlarına sığınan vatandaşlara ulaştırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, komşu il Hatay’da enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla mücadele ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la birlikte, depremin çok ağır hasar verdiği Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti.

Gün ve gece boyunca kurtarma çalışmalarına ve depremzedelere destek olmak için bölgede ziyaretler gerçekleştiren Başkan Zeydan Karalar, “Adana’da, Hatay’da, Maraş’ta, depremden etkilenen tüm illerimizde bu zor günleri birlikte aşacağız. Acılarımız paylaştıkça azalacak ve bu felaketin yaralarını el birliğiyle saracağız” dedi.