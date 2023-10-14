Başkan Karalar Kozan köylerinde

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan ilçesinin bazı köylerini ziyaret etti, incelemelerde bulundu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan ilçesinin bazı köylerini ziyaret etti, incelemelerde bulundu. 6 Şubat depremlerinde evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, “Kozan'ın Karahamzalı, Minnetli ve Çürüklü köylerini ziyaret ederek depremde evleri zarar gören vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tadilatını yaptığımız evlerdeki çalışmalarımızı yerinde inceledik. Depremzede vatandaşlarımızın her daim yanındayız” dedi.

YENİ TADİLATLAR YAPILACAK

Çamdere, Acarmantaş ve Eskimantaş köylerini de ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Köylerimizi ziyaret ediyor, eksikleri yerinde görerek çözüm üretme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Kozan'ın Karahamzalı, Çamdere, Acarmantaş ve Eskimantaş köylerini ziyaret ederek depremde zarar gören evlerin tespitini yaptık. En kısa zamanda tadilat çalışmalarımıza başlayacağız.”