Başkan Kanar'dan Kara ailesine taziye ziyareti

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminde eşi ve çocuklarıyla birlikte enkaz altında kalan Hacer Aykut’un baba evine taziye ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Acılı ailenin Orta Mahalle'deki evini ziyaret eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Baba İsmail Kara’ya sarılarak başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit ailesini yaslı günlerinde yalnız bırakmayarak acısını paylaşan Başkan Kanar, “Türkiye binlerce vatan evladını kaybetti. Yaşadığımız acı tarifsiz tek tesellimiz ise ülkemizin dört bir yanından depremzedelere yardım etmek için birbiriyle yarışan insanların varlığıdır. Allah Devletimize milletimize zeval vermesin. Refiye ve İsmail Kara ailesine sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Rabbim vefat eden tüm vatandaşlarımıza şehitlik mertebesi nasip etsin” dedi.

Hatırlanacağı gibi, Gaziantep İslâhiye’de Uzman Çavuş olarak görev yapan Sırrı Aykut ve ailesi deprem felaketinde enkaz altında kalmış, yakınları ise uzun süre haber alamamıştı.

Depremin 4’üncü günü Dursunbeyli Uzman Çavuş Sırrı Aykut, Hacer Aykut ile çocukları Göktuğ (3) ve Alparslan’ın (1) cansız bedenleri yaklaşık 73 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Cenazeler, Gaziantep’e bağlı Şahinbey’den alınarak Balıkesir’e bağlı Dursunbey’e nakledilirken yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından 4 kişilik aile, Dursunbey Kabristanlığı'nda toprağa verildi.