Başkan Işık sözünü tuttu... Ömer Faruk elektrikli kaykaya kavuştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, elektrikli kaykay almak için biriktirdiği parasını depremzedeler için bağışlayan Ömer Faruk’a söz verdiği elektrikli kaykayı alarak teslim etti.KÜTAHYA (İGFA) - 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgede 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerden sonra tüm ülkede olduğu gibi Kütahya’da 7’den 70’e herkes seferber oldu.

Hatırlanacağı gibi Kütahyalı minik hemşehrimiz Ömer Faruk da Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a elektrikli kaykay almak için kumbarasında biriktirdiği parayı teslim ederek depremzede çocuklar için bağışlamıştı. Ömer Faruk’un bu davranışı karşısında duygulanan Başkan Işık, Ömer Faruk’un hayali olan elektrikli kaykayı alıp kendisine hediye edeceğinin sözünü vermişti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sözünü verdiği elektrikli kaykayı alarak Ömer Faruk’u makamına davet etti ve hediyesini takdim etti.

Ömer Faruk’a örnek davranışından dolayı bir kez daha teşekkür eden Başkan Işık, “Ömer Faruk Yılmaz evladımız, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ilimiz merkez olmak üzere meydana gelen deprem afeti sonrasında belediyemizin başlattığı yardım kampanyası sürecinde elektrikli kaykay almak üzere uzun zamandan beri biriktirdiği kumbarasındaki paraları gelip deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere bize getirmişti. Biz de ona o zaman bir söz vermiştik. Bu örnek davranışa karşılık bahsettiği ve hayali olan elektrikli kaykayı ben şahsım olarak alıp kendisine verme sözü vermiştim. Bugün siparişimiz geldi. Ömer Faruk’a kaykayını hediye ediyoruz. Bir kez daha kendisine, kıymetli annesine ve ailesine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hediyesini teslim alan Ömer Faruk, “Hediyemi görünce çok mutlu oldum. Belediye Başkanım bana bir söz verdi ve o sözü de tuttu. Başkanıma teşekkür ederim” dedi.