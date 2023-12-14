Başkan Işık: Kütahya için çalışmaya devam

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmaların başladığı ve tüm hızıyla sürdüğü Abdurrahman Karaa Bulvarı’ndaki çalışmaları inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kütahya Belediyesi, halk arasında İstasyon Caddesi olarak bilinen Abdurrahman Karaa Bulvarı’ndaki aydınlatma ve refüj düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bulvardaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'da Abdurrahman Karaa Bulvarı veya bilinen adıyla İstasyon Caddesi olarak bilinen caddemizin refüj düzenleme çalışmalarını denetledi. Göreve geldiği günden bu yana bu cadde civarında oturan vatandaşların büyük bir isteği olduğunu ifade eden Başkan Işık, "Şehrin en güzel caddesine bir şey yapmayacak mısınız diyerek bizlere sitem ediyorlardı. Çok güzel bir refüj düzenlemesiyle çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki aydınlatma ve refüj düzenlemesi tamamlandığında iyi ki burası da yapıldı diyecektir hemşehrilerimiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Kütahyalılara şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.