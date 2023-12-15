Başkan Işık KİŞGEM'de

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İş Geliştirme Merkezi’nin Seçici İcra Kurulu Toplantısına katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İş Geliştirme Merkezi’nin Seçici İcra Kurulu Toplantısına katıldı.Kütahya'da düzenlenen toplantıda; KİŞGEM’de faaliyet gösteren girişimciler, KİŞGEM faaliyetleri hakkında bilgilendirme, KİŞGEM Faaliyet Raporu ve sürdürülebilirlik için alınacak kararlar görüşüldü.

Toplantı sonrasında KİŞGEM’in desteklediği girişimcilere ait atölyeleri gezen Başkan Işık ve beraberindeki heyet, girişimcilerin faaliyette bulunduğu alanlar ve gelinen süreçle ilgili bilgiler aldı.

KİŞGEM bünyesinde faaliyete başlayan 20 girişimci 200’e yakın kişiye istihdam ederek şehir ekonomisine katkı sağlıyor.

2019 yılı başından itibaren KİŞGEM’de nitelikli girişimci sayısının 60’a ulaştığını belirten Başkan Işık, AR-GE, inovasyon ve ileri teknoloji gerektiren sektör ve girişimcilerin KİŞGEM’de yer almasına hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek katma değeri yüksek sektörlerin faaliyet göstermesini sağladıklarını söyledi.