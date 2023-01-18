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Başkan İmamoğlu 'Of'lularla buluştu

YAŞAM 18.01.2023, 10:27
Başkan İmamoğlu 'Of'lularla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldiİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

“İnsanın en büyük sermayesi, biriktirdiği dostluklarıdır, itibarıdır” diyen Başkan İmamoğlu, “Beni tanıyorsunuz. Burada benimle çirkefleşmeye çalışan insanlarla, yapılarla, gruplarla çirkefleşecek kadar seviyemi aşağı düşürmem, düşürmedim de. Benim tek derdim, herkesin iyi olması. Günün sonunda, bu verdiğimiz mücadele muzaffer olursa, emin olun ki onların çocukları bile mutlu olacaklar. Başı dik gezecekler bu toplumun içerisinde. Allah şahit, hayatımda kini ve nefreti bünyeme sokmadım. Mücadeleciyimdir. Asla vazgeçmem. Ama kin ve nefretle ilişkim olmadı. Ülkemizin bence bu duyguya ihtiyacı var” diye konuştu.

“İSTANBUL’U YAKIN ZAMANA KADAR SİYASAL İKTİDAR YÖNETİYORDU AMA…”

İstanbul’u yakın zamana kadar siyasal iktidarın yönettiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Ama biz, durmuş metro şantiyeleri devraldık. Biz şu anda bu metro şantiyelerini yapıyoruz. Kendi kaynağımızla yapıyoruz. Kaynak bularak da yapıyoruz. Yani 1 milyar 750 milyon euroya yakın kaynak bulabilmek pandeminin göbeğinde, ülke enflasyonu ortadayken, büyük bir marifettir. Bu, kentin itibarı olduğu kadar, kentin kasasına var ettiğimiz şeffaflık ve hesap verebilirlik duygusudur. Bunu vermesek, bu olmazdı. Dünya kaynakları, buna çok özel bir itina gösterirler. O bakımdan metro hizmetinden tutun şehrin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini ortaya çıkarmaya, yeşil alanlarına, yoksuluna fayda sunmaya, yoksuluna sunulan faydayı ortaya koyarken ona lütufta bulunuyormuş davranışıyla değil, ‘Senin yoksulluğun bizim sorumluluğumuzdur’ bakışıyla, gerçekten şefkatli bir devlet elini ulaştırma, uzatma kimliğiyle hareket ediyoruz. Siyasi menfaati asla gütmediğimiz bir alandır o alan. Yani her hususta dokunuyoruz. Eşitlikçi davranıyoruz” dedi.

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