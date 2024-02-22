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Başkan İmamoğlu mesajını Sultangazi'den verdi

YAŞAM 22.02.2024, 14:14
Başkan İmamoğlu mesajını Sultangazi'den verdi

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir'e bağlı kuruluş İSKİ ile birlikte belediyenin ilgili birimleri ve iştiraklerinin Sultangazi Cebeci’de yaptığı ortaklaşa çalışmaların tanıtıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bizim sözümüz, milletimizin çıkarının dışında hiçbir konuyu muhatap almayacaktır" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ, İBB Yol Bakım Müdürlüğü, Altyapı ve Onarım Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile kurumun iştirak şirketleri İSFALT A.Ş ve AĞAÇ A.Ş.’nin Sultangazi Cebeci’de yaptığı ortaklaşa çalışmalar, düzenlenen bir törenle tanıtıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sultangazi Cebeci Yatırımları Açılışı”nda hakla buluştu. CHP Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir de buluşmada İmamoğlu’na eşlik etti.

“BURADA YAPTIĞIMIZ İŞİN PARAYLA ÖLÇÜLECEK TARAFI YOK”

İstanbul'un dört bir yanında çok özenli işler yaptıklarını belirten İmamoğlu, “Bu özenli işlerden bir tanesi de burada. Ama bu işe inanın kelimeler yetmez. Burada yaptığımız işin, parayla ölçülecek tarafı yok. Bu sadece Cebeci Köyü meselesi değil. Cebeci'deki bu büyük taş ocaklarının, çevresinin, ortamının, köylerinin düzeltilmesi meselesi. Burada insanca yaşamı sağlarken, bir yandan da burada oluşan çevre kirliliği, çevreyle ilgili sıkıntılar, derenin ıslahından tutun, atık sudan temiz suya varıncaya kadar, doğal gaz yatırımlarından tutun birçok konuya varıncaya kadar bu sürecin derlenip, toparlanıp, insanca yaşam koşullarının buraya sağlanması meselesi. O bakımdan buradaki buluşmayı, çok ama çok önemsiyorum” dedi.

“HİÇBİR AYRIM YAPMADAN, HERKESİN SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Görev süresi boyunca bölgeye 20-25 kez geldiğini aktaran İmamoğlu, “Bu köye iki-üç defa geldim. Neredeyse İstanbul'un her yönünde temeller atıyoruz veya çalışmalar yapıyoruz. Ama burayı da ayrı önemsiyoruz. Bu manada her gün yeni bir temel atmanın, yeni bir açılış yapmanın gururunu yaşıyorum elbette. Ve hiçbir ayrım yapmadan, herkesin sorununu çözmek için çalışıyoruz. Burada, bu konuda özellikle az önce bahsettiğim sorunlarla boğuşan bu alanda, maden bölgesindeki plansızlık, denetimsizlik yüzünden 40 yılı aşkındır çözümsüz hale gelmiş sorunlar olduğunu tespit ettik. Tabii bu madenin çalışmaları, belli sebeplerle bakanlık tarafından durdurulmuştu. Ama çözüm için de bir yolculuk net olarak tariflenmemişti. İki şeyi aynı anda yapmamız gerekiyordu. Hem bu madenin çevreye olumsuz etkilerini gidermek hem de bu madenden çıkartılan kaliteli kalker madenini de İstanbul'a sağlıklı bir şekilde eriştirmek. Biz, bunu başardık” diye konuştu.

“Biz, yaklaşık 5 yıldır sadece çözüme, icraata, hizmete odaklanmış bir belediyecilik yapıyoruz” diyen İmamoğlu, bu sayede yıllarca ihmal edilmiş, içinden çıkılmaz hale gelmiş sorunları çözdüklerini belirterek, bundan sonra da yolumuza aynı şekliyle devam edeceklerinin kaydetti. İmamoğlu, tek yollarının olduğunu belirterek, "Milletimize hizmet. O bağlamda yolumuz açık olsun. Bu mahalle ve maden çevresinde yaptığımız güzel hizmetler, buraya açtığımız lojistik merkeziyle beraber şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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