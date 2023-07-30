Başkan İmamoğlu, Firuzköy Cemevi'nde canlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte Firuzköy Cemevi’nde Alevi vatandaşların Muharrem matemi lokmasına ortak olduİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem orucunun 11’nci gününde, Firuzköy Cemevi’nde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi.

Muharrem matemi lokması, dede Satılmış Çakmak’ın verdiği duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu ve Hançerli birer konuşma yaptı. Üniversite yaşamının Firuzköy’de geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, bölgeyi yakından tanıdığını belirtti.

İstanbul’un her köşesine özenli hizmetler sunma gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Elbette bu bölgeye dönük hassasiyetimiz ya da geçmişten bugüne gelen ilgimiz yüksektir. Bugün burada başarılı çalışmalarıyla hem Avcılar belediye Başkanımız Turan Hançerli'yi hem de Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ı tebrik ediyorum. Sizlere layık olacağız. Daha çok çalışacağız. İnşallah daha güzel işler yapacağız” dedi.

“KERBELA’NIN ACISINI HEP BİRLİKTE HİSSEDİYORUZ”

Tutulan oruçların Allah katında kabul edilmesini dileyen Başkan İmamoğlu, “İbret dolu, ders dolu Kerbela'nın yıldönümünde, insanlık tarihinin ve İslam tarihinin en acı olaylarından birisi olan bir katliamı, bu toplumun nasıl derinden hissettiğini biliyorum. Hep birlikte bu acıyı hissediyoruz. Ama bu acıyı hissederken, bu acının bize vermiş olduğu başka bir duygu var. O da şu: Zalime karşı her zaman dik durmak, zalime karşı cesur olmak, zalimin zulmüne asla ‘evet’ dememek ve boyun eğmemek. Aynı zamanda hem ulusumuza hem bütün yakın coğrafyamıza, bütün dünyaya barış dilemek, huzur dilemek, kardeşlik dilemek… Başka bir toplum var mıdır bilmiyorum ama, bizim toplumumuz ve özellikle Alevi vatandaşlarımız, canlarımız, bu sıkıntılı hallerden kendi toplumuna hep barış dilemiştir, güzellik dilemiştir, huzur dilemiştir ve iyiliğin öncü insanları olma konusunda azami gayret göstermiştir” diye konuştu.