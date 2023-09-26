Başkan Hürriyet'ten öğrencilere tatlı sürpriz

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Aşevinde üretilen kek ve limonataları öğrencilere ikram etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fevzi Çakmak İlkokulu ve Leyla Atakan İlkokulu’ndaki giderek anaokulu öğrencilerine sırt çantası ve kırtasiye malzemesi desteği verdi. Başkan Hürriyet, daha sonra İzmit Belediyesi Mobil İkram Aracından ilkokul öğrencilerine kek ve limonata ikram etti.

ISO standartlarında kurulan İzmit Belediyesi Aşevi’nde gıda mühendisi kontrolünde titizlikle üretilen kek ve limonataları öğrenciler gönül rahatlığıyla tüketti.

Öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Hürriyet, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Beslenme Saati projesi ile ilgili de bilgiler verdi. Başkan Hürriyet, talep edilmesi halinde okullardaki her öğrenciye her gün ücretsiz bir öğün desteği verileceğini belirtti.

Hürriyet, “Okullardaki her öğrenciye günde 1 öğün ücretsiz yiyecek desteği sunmaya çalışıyoruz. Çocuklar bizim önceliğimiz. Çok büyük ve profesyonel bir aşevimiz var. Günlük 10 bin kapasitemiz var. Hijyen kurallarına ciddi bir şekilde uyuyoruz. Bu aşevinde ürettiğimiz gıdaları okullara ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bunu da eğer veliler ve öğretmenlerimiz bizden talep ederse hiçbir çocuğu ayırt etmeksizin sunmaya hazırız. Mobil ikram araçlarımız da öğrencilere yine aşevimizde hazırlanan kek ve limonataları ikram ediyor" dedi.