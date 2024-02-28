Başkan Hürriyet'ten öğrencilere ‘Akıl ve Zeka Oyunları’ seti hediyesi

Yarbay Refik Cesur İlkokulu ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilere ‘Akıl ve Zeka Oyunları’ seti hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okulları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerin taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Yarbay Refik Cesur İlkokulunu ziyaret eden Başkan Hürriyet, Okul Müdürü Oğuz Demirci’den okulların ihtiyaçlarını dinleyip yetki alanı dahilinde ihtiyaçları karşılamak için çalışma yapılacağını kaydetti. Öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Başkan Hürriyet, okula akıl ve zeka oyunları seti hediye etti.