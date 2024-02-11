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Başkan Hürriyet'ten galaya davet

YAŞAM 11.02.2024, 09:40
Başkan Hürriyet'ten galaya davet

Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ‘Leyla Hanım’ filminin galası öncesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi ve tüm İzmitlileri büyük galaya davet ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla yarın saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet alanda gerçekleştirilecek çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında hem bilgi aldı hem de vatandaşlara çağrıda bulundu. Hürriyet tüm İzmitlileri büyük gala programına davet etti. 

“TÜM ALTERNATİF ALANLARI DEĞERLENDİRDİK”

Başkan Hürriyet inceleme programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Çok heyecanlı ve mutluyuz. Leyla Hanım filminin gala programını gerçekleştireceğiz. Gala hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aylardır bu galaya hazırlanıyoruz. En iyisi olsun diye çaba gösteriyoruz. Salonumuz ne yazık ki biraz küçük. Büyük salonu alamadık. O yüzden programımızı Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapmak durumunda kaldık. Salon şartlarımız kapasite olanakları olarak küçük olsa da SDKM’nin iç mekanından dış mekanına kadar bütün alternatifleri değerlendirdik. 

“BÜYÜK BİR HEYECANLA HAZIRLANIYORUZ”

Tüm sanatçı dostlarımızı B kapısından kırmızı halı seramonisi yaparak buradan salona alacağız. Burada onları karşılayacağız, röportajlar yapacağız. Birçok müdürlüğümüz çalışmalar yaptı. Taklar yapıldı, ışıklandırmalar yerleştirildi. Leyla Atakan’ın anısına birçok görselimiz olacak. A kapısından da girişler olacak. Orada da tak ve halı çalışması yapıldı. Süsleme çalışmaları devam ediyor. Galaya büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. 

“2 SİNEMA SALONUNDA DAHA GÖSTERİM OLACAK”

Çok fazla talep geldi, herkes bu filmi salon ortamında izlemek istiyor. Salonun iç kısmının kapasitesi belli. Mecburen belli sayıda insanımızı salona alabileceğiz ama halkımız da izleyebilsin diye dışarıya dev bir ekran koyduk. Burada da bir oturma düzeni oluşturuyoruz. İçeride fuaye alanına hem girişte hem yukarıya yine dev ekranlar koyduk. Arasta Parkın içerisinde 2 tane büyük sinema salonuyla anlaştık. O sinema salonları da yine gösterim saatinde filmi gösterecek. Beklentimizin üzerinde bir katılım olduğu takdirde vatandaşlarımızı sinema salonlarına yönlendireceğiz. Buranın oda tiyatrosu bölümünü de kullanacağız. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Yaşanabilecek olası sıkıntılar için şimdiden özür diliyoruz.

“BU GÜZELLİKLERİ HALKIMIZLA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

İstiyoruz ki halkımızla birlikte izleyelim. Bu güzellikleri halkımızla yaşamak istiyoruz. Filmimiz ilk gösterim sonrasında Pera Müzesinde gösterim yapacak. Daha sonraki günlerde kız çocuklarının okumasına yönelik olan sosyal sorumluluk projesi ile sinema salonlarında da gösterim yapmak istiyoruz. Onun için de görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. 11 Şubat( Bugün) Leyla Atakan’ın ölüm yıl dönümü. Saat 18.00’da galamıza start vereceğiz. 19.00’da resmi başlangıcı yapacağız ve sonrasında da filmimizin gösterimini gerçekleştireceğiz. 

“VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Programın yürütücüsü Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinin Başkanı Uğur Saral ise, “Muhteşem gala gecesi için yaklaşık 250 kişi ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyon için aylardır çalışıyoruz. Geçen yıl maalesef 6 Şubat Depreminden dolayı gala gecesi gerçekleştiremedik. Heyecanımız üst düzeyde. Tüm İzmit’i muhteşem galaya bekliyoruz. Leyla Atakan’ın hayatını konu alan bu güzel filmin gala gecesinde tüm vatandaşlarımızı ağırlamak istiyoruz. Umarız keyifli bir organizasyon olur” dedi.

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