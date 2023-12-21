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Başkan Hürriyet, kentin üreten kadınlarıyla buluştu

YAŞAM 21.12.2023, 14:27
Başkan Hürriyet, kentin üreten kadınlarıyla buluştu

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nde kentimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin başkan ve üyeleriyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kooperatifler her zaman önceliğimiz. İzmit Belediyesi bize de el uzatsa dediğiniz her noktada biz buradayız” dediKOCAELİ (İGFA) - Daha dayanıklı toplumların inşa edilmesi ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesine uzun vadede destek veren; kadın istihdamını önemseyen İzmit Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü sebebiyle kentimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini ağırladı.

Üreten kadınları karşılayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve geldiği günden bu yana kadının sosyal ve ekonomik hayatta yer alması, kadın istihdamı ve kooperatifçilik noktasında yaptıkları çalışmaları anlattı. Kadınları her alanda destekleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün burada, Dünya Kooperatifçilik Günü’nde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Kooperatifçilik, sadece ekonomik bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve ortak gelişimin en güçlü ifadelerinden biridir. Biz de göreve geldiğimizden bu yana kooperatifçiliği, dayanışmayı da baz alarak önemsiyoruz. Elimizden geldiğince desteklemeye ve farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz.

“DESTEKLENMESİ VE TEŞVİK EDİLMESİ ÖNEMLİ”

Çünkü kooperatifçilik bu vahşi ekonomik düzende adil ve eşit bölüşmenin de en önemli araçlarından bir tanesi. Belediyeler olarak, kooperatifçiliğin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, bizim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumumuzun refahını ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklemenin bir yolu. İzmit Belediyesi olarak; kooperatifçiliği desteklemek, kadınları, gençleri ve tüm vatandaşlarımızı ekonomik hayata dâhil etmek için çaba gösteriyoruz.

Bu çabalar, yerel ekonomimizin güçlenmesine, işsizlik oranlarının düşmesine ve toplumsal dayanışmanın artmasına katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Sağlam bir kooperatifçilik yapısı, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da toplumumuzu güçlendiriyor. Bu anlamda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz, kadınların ekonomik anlamda güçlü olması, ayaklarının yere sağlam basabilmesi ve manevi bağımsızlık kazanmaları için öncülük ediyor.

Çınar Kadın Kooperatifimiz, 20 Nisan 2020’de zorlu pandemi koşullarında kuruldu. İlk üretimlerimiz maske dikimiydi. Kadınların müthiş katkılarıyla birlikte bir gecede dikimevi kurduk. Özellikle maskelerin kara borsaya çıktığı bir dönemde ve hiçbirimizin bilmediği bir pandemi ile mücadele ederken hem dayanışmanın en güzel örneğini sergilediler ve hem de kente dair çözüm ürettiler. Bunu sürdürülebilir bir ekonomik araç haline getirerek kooperatifleşmenin ilk adımını atmış oldular.

Çınar Kadın Kooperatifi 80 kadın üyemizle birlikte, Çınar Dikim Evi ve Çınar Kahvaltı Evi gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Önce dikim üzerinden başladılar daha sonra gıda sektörüne el attılar. Bu alanda da başarılı oldular ve giderek büyüyorlar. Ayrıca, bu yıl Konya Tuzlukçu’da yeni bir şubemizi açtık, bu da bizim için büyük bir adım. Ben onlarla gurur duyuyorum. Tabi ki elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Onlar da üretiyorlar ve ciddi anlamda iş birliğini öne çıkartan çalışmalara imza atıyorlar. Konya’daki kadınlara el uzattılar.

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