Başkan Hürriyet Kahramanmaraş’ta depremzedeler için çalışıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş CHP İl Başkan Yardımcısı Cem Yıldız ile depremzedelere yeni yaşam alanları oluşturmak adına incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş dahil 10 ilde meydana gelen depremin 13. gününde de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgeden ayrılmayarak depremzedeler için çalışıyor.

Çalışmaların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın koordinesinde yürütüldüğü Kahramanmaraş’ta depremzedeler için oluşturulan bölgeye giden Başkan Hürriyet, buradaki faaliyetleri yakından inceliyor.

Kahramanmaraş CHP İl Başkan Yardımcısı Cem Yıldız ile afet bölgesinde bir araya gelen Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş CHP İl Başkan Yardımcısı Cem Yıldız ile birlikte afet bölgesinde incelemelerde bulunarak, kuracağımız çadır yaşam alanlarımızı tespit ediyoruz.”