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Başkan Hürriyet: “İyiliği ve yüzünüzün gülmesini önemsiyoruz”

YAŞAM 17.02.2024, 16:20
Başkan Hürriyet: “İyiliği ve yüzünüzün gülmesini önemsiyoruz”

İzmit Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğüne bağlı ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalanan vatandaşların katıldığı programda konuşan Başkan Hürriyet, “İyiliği ve sizin yüzünüzü güldürmeyi önemsiyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen İzmit Belediyesi, ‘Sağlıklı İzmit, zinde İzmitliler’ sloganı ile geride kalan 5 yılda binlerce kişiye ücretsiz diyetisyen hizmeti verdi. Vatandaşların sağlıklı ve mutlu yaşamasına yardımcı olan İzmit Belediyesi, bu dönemde diyetisyenlik hizmeti alan vatandaşları Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen programda ağırladı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı programda diyetisyen hizmeti alan vatandaşlar ve aileleri yer aldı.

“AYNI SOFRA ETRAFINDA DUALARIMIZI PAYLAŞMAK İSTİYORUZ”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün burada, İzmit Belediyesi olarak başlattığımız ve Kocaeli genelinde bir ilk olan diyetisyen hizmetimizi alan siz değerli İzmitlilerle bir araya gelmek istedik. Bu programları kentin dayanışmasını, kentlilik bilincini önemsediğimiz için çok sık yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerde ‘mış’ gibi yaparak değil gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. İzmit halkına birçok hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz vatandaşlarla da bir araya gelip aynı sofra etrafında dualarımızı paylaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımız dertlerini bize anlatabilsin istiyoruz. 

“HİZMETİ HALKIMIZIN YARARI İÇİN YAPIYORUZ”

Göreve geldiğimiz andan itibaren insanların hayatını kolaylaştıran işlere imza atmaya çalışıyoruz. O yüzden mahallelerimizde yaşam merkezleri kurmaya başladık. Donanımlı yaşam merkezleri kuruyoruz. Tamamen sizlerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik işler yapıyoruz. Eskiden dışarıdan hizmet alınıyordu. Şimdi diyetisyen ve psikolog gibi hizmetleri de kendi bünyemizden vermeye çalışıyoruz. Süreçleri gerçekten takip ediyorlar. Bu hizmeti halkımızın yararı için yapıyoruz. 

“2020 YILINDA HİZMETİMİZ BAŞLADI”

2020 yılında, "Sağlıklı beslenme sağlıklı nesiller" sloganıyla yola çıkarak, vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamına katkıda bulunmak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmetimizi başlattık. Bu hizmet, İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi, Belsa Plaza B Blok, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi ve Akpınar Gençlik Merkezi olmak üzere çeşitli merkezlerimizde sizlere sunuluyor.  

“YÜZÜNÜZÜ GÜLDÜRMEYİ ÖNEMSİYORUZ”

Ve sizlerin de bildiği gibi, yakın zamanda açılacak olan Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Yaşam Merkezi’mizde de bu hizmetimiz devam edecek. Bu çalışmalarımıza bir diyetisyen ile başlamıştık. Şimdi artık dört diyetisyen ile hizmet veriyoruz. Halkımız talep arttıkça sayımızı arttırmaya hazırız. İyiliği ve sizin yüzünüzü güldürmeyi önemsiyoruz. 

“BİR SÜRÜ İŞ BAŞARDIK”

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana küçük bütçelerle büyük işler yapmaya çalışıyoruz. En büyük handikabımız ise mecliste üstünlüğümüzün bulunamaması. Bu yüzden bizi zorlayan 5 yıl geçirdik. Ama asla mücadeleden vazgeçmedik. Devamlı sizin haklarınızı savunduk. Birçok sıkıntıya rağmen bir sürü iş başardık. 20 yıldır dokunulmayan yerleri değiştirdik, yeniledik. Hiç kreş ve kütüphanemiz yoktu. Şimdi hepsi var. Aşevimizi açtık. Yakın zamanda da mobil fırını projemizi hayata geçireceğiz. Atamız gibi daima ileri diyoruz” dedi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. 

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