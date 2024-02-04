Son Dakika

Başkan Hürriyet: Çınar Çocuk Evleri büyük bir aile"

YAŞAM 04.02.2024, 09:04
Başkan Hürriyet: Çınar Çocuk Evleri büyük bir aile"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören öğrenciler ve ailelerini ağırladı. Hürriyet, “Çınar Çocuk Evlerimiz sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda büyük bir aile. Ve bu ailenin tüm parçaları bizim için çok önemli” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşitlikçi eğitim anlayışıyla eğitimlerin devam ettiği Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nin öğrencileri ve velilerle bir araya geldi. Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen tanışma yemeğinin ardından minik öğrenciler gösterileriyle büyük alkış topladılar. Programda konuşan Başkan Hürriyet, “ Bu akşam sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizler için kıymetli. Hangi alanda hizmet verirsek verelim dokunduğumuz her insanla gönül bağı kurmaya çalışıyoruz. 

“HER İŞE KALBİMİZİ KOYUYORUZ”

Bu kentin çocuklarını, kadınlarını, ailelerini önemsiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız her işe kalbimizi koyuyoruz. Amacımız sadece binalar yapmak değil. Kaliteli, nitelikli, sonucunda insana dokunan işler yapmaya gayret ediyoruz. İnsanların hayatlarında bir şeyler değiştirmeye çalışıyoruz. 

“HAYATLARINA KATKI SUNUYORUZ”

Eğitim alanında çalışmalarımızı, eğitimde fırsat eşitliğini özellikle çok önemsiyoruz. Hayat çok pahalı ve adil bir düzen yok. Bizler de çocuklarımızın eğitimine yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi de kreşlerimiz. Göreve geldiğimizde ilk çalıştığımız proje kreş projesiydi. Kreşlerimizde çocuklarımıza kaliteli ve nitelikli eğitim vererek onların hayatlarına katkı sunuyoruz. 

“NİTELİKLİ VE KALİTELİ EĞİTİM”

Hepimizin bildiği gibi eğitim, sadece çocuklarımızı okula göndermek, onların orada bir süre kalması, o süre içerisinde bir şeyler öğrenmesi gibi basit bir konu değil. Aynı zamanda karakter gelişimi ve toplumsal sorumluluk bilincinin oluşması, için de oldukça kritik bir alan. Göreve geldiğimizden bu yana evlatlarımızın daha nitelikli ve eşit şartlarda eğitim alabilmesi için çaba sarf ediyoruz.

“ÇOCUKLAR ATATÜRK’Ü ÖĞRENİYOR”

İzmit Belediyesi olarak, işte bu bilinçle Yeşilova Çınar Çocuk Evi’ni hizmete açtık ve 115’ten fazla evladımıza layıkıyla hizmet verdik, vermeye de devam ediyoruz. Çocuklarımız burada her gün ayrı ayrı yaptıkları etkinliklerle sevmeyi, paylaşmayı, dayanışmayı, özgüvenli olmayı, hayatın güzelliklerini ve en güzeli de Atatürk’ü öğreniyor. Atatürk ilke ve inkılaplarını, Atatürk’ün bu ülke için nelere yaptığını öğreniyor.

“CANAN DAĞDEVİREN’E İTHAF ETTİK”

Tabi Yeşilova Çınar Çocuk Evi bizim için sadece bir başlangıçtı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayı itibariyle Tüysüzler Çınar Çocuk Evimizde eğitim ve öğretim başladı. Çocuklarımıza ilham veren, onları bilime ve araştırmaya teşvik edebilmek için de Tüysüzler Çınar Çocuk Evimizi, bu kentin yetiştirdiği Körfez’de yetişmiş, tüm dünyaya adını duyurmuş Türk bilim insanımız Prof. Dr. Canan Dağdeviren’e ithaf ettik. Canan Hanım da Türkiye’ye geldiğinde çocuklarımızı ziyaret edecek. 

“BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Şu anda da çok sayıda evladımız burada en güzel şekilde eğitim hayatına devam ediyor.  Sevgili veliler, sizleri ve evlatlarınızı Çınar Çocuk Evi Ailemizin bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarınızın eğitimine verdiğiniz önem, onların gelecekte toplumumuz için değerli bireyler olmalarını sağlayacak en temel taşlardan biri. 

“DAYANIŞMAMIZ DAİM OLSUN”

Bu anlamda, Tepeköy ve Erenler Çınar Çocuk Evleri’mizde de hazırlıklarımız devam ediyor. Amacımız, İzmit’in her köşesinde çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sunabilmek. Çocuklarımızın eğitimi için atılan her adımın, onların hayallerine ve umutlarına katkı sağlayacağını bilmek, bizleri daha da güçlendiriyor. Bu güçle yolumuza devam edeceğiz. 

Çınar Çocuk Evlerimiz sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda büyük bir aile. Ve bu ailenin tüm parçaları bizim için çok önemli. Dayanışmamız daim olsun” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 24 36
6. Antalyaspor 24 34
7. Başakşehir 24 33
8. Kasımpasa 23 32
9. A.Demirspor 23 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 23 27
15. Samsunspor 24 26
16. Karagümrük 24 24
17. Gaziantep FK 24 24
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 20 34
7. Bandırmaspor 21 33
8. Boluspor 21 32
9. Gençlerbirliği 20 31
10. Ümraniye 21 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Adanaspor 21 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. West Ham United 22 36
7. Brighton 23 35
8. M. United 22 35
9. Newcastle 23 33
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 22 29
12. Fulham 23 26
13. Bournemouth 21 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 21 22
16. Luton Town 22 20
17. Nottingham Forest 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 57
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 22 47
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 22 34
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 22 29
11. Osasuna 22 26
12. Deportivo Alaves 23 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 23 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6