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Başkan Hürriyet, “Adıyaman’da çok kapsamlı bir yaşam alanı kuracağız”

YAŞAM 19.02.2023, 09:30
Başkan Hürriyet, “Adıyaman’da çok kapsamlı bir yaşam alanı kuracağız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Adıyaman’da depremzeler için gerçekleşen çadırkent çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Sadece kalma ihtiyacına dayalı bir yer olmayacak. Burada çok kapsamlı bir yaşam ve uygulama alanı kuracağız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş dahil 10 ili etkileyen büyük depremin yaralarını sarmak adına İzmit Belediyesi bütün imkanları ile elini taşın altına koydu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in depremin ilk gününden itibaren bölgede olması ve eksiklikleri yerinde tespit etmesinin ardından depremzedeler için çadırkent çalışmaları başladı. 

“VATANDAŞLARIMIZA EL UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından ilk olarak Adıyaman’da başlayan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve Koordinatör Birol Sağlam ile birlikte son gelinen durum hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, “ Kahramanmaraş’ta Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinasyonluğunda oradaki hizmetler ile görüşmeler ve keşif çalışmaları yapmıştık. Tekrar Kahramanmaraş’tan Adıyaman’a geldik. Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman, Kahramanmaraş, Antep, Malatya, Hatay’da gücümüz yettiğince bütün belediyeler ile dayanışma göstererek vatandaşlarımıza el uzatmaya çalışıyoruz. 

“ÇOK SAYIDA İNSANIMIZ EVSİZ KALDI”

Hatay’da aşevi çalışmalarımız, temizlik hizmetlerimiz, arama kurtarma ekiplerimizin çalışmaları devam ederken bu bölgede de yine yardım çalışmalarımızı başlatmıştık.  Depremden en çok etkilenen iki ilden birisi Adıyaman. Bu bölgede ne yazık ki çok sayıda ev yıkıldı. Çok sayıda insanımız evsiz kaldı ve hayatını kaybetti. Burada öncelikle Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere’nin desteği ve yer göstermesi ile birlikte burada bir çadırkent inşa ediyoruz. Ama burası sadece kalma ihtiyacına dayalı bir yer olmayacak. Vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşılayacak ve özellikle de depremden etkilenen depremzedelerimize psikolojik destek verebilecek bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. 

“SOSYAL DESTEK ALANI OLACAK”

Bu bölgede iki gündür çalışmalarımız sürüyor. İş makinalarımız geldi. Öncelikle zeminin düzenlenmesini gerçekleştiriyoruz. Elektrik ve su bağlantılarının yapılması ile ilgili ekiplerimiz çalışıyor. Yan alanda da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz. Onların da başlatmış olduğu bir çadırkent çalışması var. Bir entegrasyon içerisinde burada bir psikososyal destek hizmeti de dahil olmak üzere Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün desteği ile birlikte bu çadırkent hem sosyal destek alanı olacak hem de depremden psikolojik olarak etkilenen çocuklar ve kadınlara destek sunacağız. 

“ÇOCUKLAR İÇİN TERAPİ VE OYUN ALANI OLACAK”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun buraya getireceği ve ‘Mor Yerleşke’ adını verdikleri konteynerımız buraya gelecek. Bu konteynerın içerisinde çocuklarımız için terapi ve oyun alanlarının dışında kadınlarımızın da faydalanabileceği birçok alan olacak. Bu konteynerlarda jinekolojik müdahale dahil birçok alanda hizmet vereceğimiz alanlar yaratmış olacağız. Bizlere bu bölgede destek verecek doktorlarımız da olacak. Op. Dr. Mehmet Salıcı’da bu konuda bize çok destek oluyor. 

“KAHRAMANMARAŞ’TA DA YERİMİZİ TESPİT ETTİK”

Burada hem enkazdan sağ kurtulmuş gebe kadınlar var, yeni doğum yapmış kadınlarımız da var ve ayrıca depremden önce doğum yapıp bunun tramvasını yaşayan kadınlarımız var. Doktorlarımızın yardımları ile bir ultrason cihazı da buraya getirmiş olacağız. Çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Yaklaşık bir hafta içerisinde çok kapsamlı bir yaşam ve uygulama alanı kuracağız. Aynısını Kahramanmaraş’ta da yapacağız. Bugün yerlerimizi tespit ettik. Onay gelir gelmez çalışmalarımızı hemen başlatacağız. 

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Uzun vadeli olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarabileceğimiz ve yaşam koşullarının iyileştirildiği sistematik yardımlarımız devam edecek. Emek veren, destek olan başta Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz aynı zamanda Genel Başkan Yardımcımız olan Ali Öztunç başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Buradaki vatandaşlarımıza güzel bir hizmet alanı sunmaya çalışıyoruz. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun ve başsağlığı diliyoruz” dedi.

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