Başkan Helvacıoğlu soydaşlarla görüştü

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki çalışmaları hem yerinde inceledi, hem de Yunanistan’dan gelen soydaşlarımız ile görüştü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yürüten şirket yetkililerinden çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgiler aldı.

Başkan Helvacıoğlu, yaptığı ziyaret sonrasında şunları kaydetti:

Keşanımızın kalbinin atacağı meydanımızda, şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin daha modern kısa süreli bekleme alanları, indir-bindir noktaları üzerinde çalışıyoruz. Şehrimizde geçirdikleri zamandan sonra, tur otobüslerine binecek misafirlerimize en iyi hizmeti vererek, buradan hoş anılarla ayrılmalarını sağlayacağız. Kent Meydanımız Keşan’ımızın yeni ve modern yüzü olacak.”