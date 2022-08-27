Başkan Güvenç gazetecilerle beraber ter döktü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği üyeleriyle birlikte halı saha maçı yaptı.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği kentte örnek teşkil eden program ve projeler yapmaya devam ediyor. Dernek üyelerinden oluşan takımlar halinde oynanan maçta gazeteciler haftanın yorgunluğunu atıyor.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in de katıldığı maçla ilgili açıklama açıklama yapan dernek genel başkanı Kenan Onaran: “UGİYAD halı saha etkinlinklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun açılış maçında TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Celalettin Güvenç’i ağırladık. Centilmenliğin kazandığı maçta misafirimiz Sayın Celalettin Güvenç’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Güvenç ise şu ifadelere yer verdi: “Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği üyesi medya mensubu hemşehrilerimle yaptığımız halı saha maçıyla günü tamamladık. Güzel maç oldu.”

Maç sonunda Milletvekili Celalettin Güvenç'e Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği Genel Başkanı Kenan Onaran tarafından Ugiyad baskılı forma hediye edildi.